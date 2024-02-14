عاجل
فضل ليلة النصف من شعبان
الخميس 15 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

شاهد.. روبي تطرح أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "لو يرجع"

روبي
روبي

كشفت الفنانة روبي، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام"، إطلاق أحدث أعمالها الغنائية والتي تحمل بعنوان "لو يرجع"، وذلك عبر قناتها على موقع "يوتيوب".

 

 

تفاصيل أغنية "لو يرجع"

ونشرت روبي الأغنية، معلقة: "اسمعوا أغنيتي لو يرجع دلوقتي على قناتي على يوتيوب، وكل منصات الموسيقى".

بوستر أغنية "لو يرجع"

وطرحت روبي، منذ أيام، البوستر الدعائي لأغنية «لو يرجع»، عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وهي من كلمات عليم، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع ومكس وماستر هشام البنا، وتوزيع رقمي فيرال ويڤ.

وكانت روبي طرحت مؤخرا أغنية «3 ساعات متواصلة»، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وهي من توزيع توما، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا، وتصدرت محركات البحث علي جوجل كما تصدرت التريند.

أغنية روبي 
txt

مسلسلات رمضان 2024.. شاهد البوسترات الدعائية لـ "نعمة الأفوكاتو"

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2024.. شاهد البوسترات الدعائية لـ "نعمة الأفوكاتو"

سعد الصغير يطلق "خليكي بصة وراكي" بمناسبة عيد الحب

شاهد.. تامر حسني يطرح أغنية "30 حياة" برفقة مها فتوني

أول عيد حب بعد رحيلها.. ناهد السباعي: مفيش مشاعر بعد وفاة أمي

بمناسبة عيد الحب.. غالية تطلق أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "اللعبة"

شاهد.. بهاء سلطان يطرح أحدث أعماله الغنائية "مارتحناش"

زياد برجي يطلق أغنيته الجديدة "حقك عليا" بمناسبة عيد الحب

بمناسبة عيد الحب.. أحمد سعد وأصالة يطرحان أغنية "سبب فرحتي"

الجريدة الورقية