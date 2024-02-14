دعاء نزول المطر.. يبحث العديد عبر محرك البحث "جوجل" عن دعاء نزول المطر، لاسيما في ظل ما تشهده البلاد من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط للأمطار الغزيرة والرعدية على الأنحاء، نظرًا لأننا في فصل الشتاء، الذي يتسم ببرودة الطقس وانخفاض درجات الحرارة.

أدعية

ويعد وقت نزول المطر من أفضل الأوقات التي يُستجاب فيه الدعاء، حيث يدعو المسلم بما يريده أثناء نزول المطر بنية استجابة الدعاء.

ترصد"بوابة الوفد" خلال التقرير التالي أدعية نزول المطر في سطور:

اللهم صيبًا نافعًا

مُطرنا بفضل الله ورحمته

اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يعقب الحسرة، ويورث الندامة، ويحبس الرزق، ويرد الدعاء، اللهم افتح لي أبواب رحمتك وارزقني من حيث لا أحتسب، اللهم نوّر لي دربي، واغفر لي ذنبي، وحقّق لي ما يكون خير لي وما أتمناه.

سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته.

اللهم طهر قلبي واشرح صدري وأسعدني وتقبل صلاتي وجميع طاعاتي، وأجب دعوتي واكشف كربتي وهمي وغمي، واغفر ذنبي وأصلح حالي واجلُ حزني وبيّض وجهي، واجعل الريان بابي والفردوس ثوابي والكوثر شرابي، واجعل لي فيما أحب نصيب.

اللهم إني أسألك بعزتك وعظمتك وجلالك أن تحقق لي أمنياتي وأمنيات كل من أحبهم، وأن لا تكسر لي ظهرًا، ولا تصعّب لي حاجة، ولا تعظم عليّ أمرًا، ولا تحنِ لي قامة، ولا تجعل مصيبتي في ديني ولا تجعل الدنيا أكبر همي، ولا تكشف لي سترًا ولا سرًا، فإن عصيتك جهرًا فاغفر لي وإن عصيتك سرًا فاسترني، ولا تجعل ابتلائي في جسدي.

يارب أرزقنا من خيراتك كثيرًا يا رب العالمين، واجمعنا مع النبي في الفردوس الأعلي من الجنة.

اللهم افتح علينا فتحًا عظيمًا، وارزقنا الإخلاص وانصر الإسلام وأعز المسلمين واسترنا واحفظنا يارب العالمين.