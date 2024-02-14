قلق في ريال مدريد بسبب إصابة إبراهيم دياز

يستعد إبراهيم دياز، مهاجم ريال مدريد، للخضوع لفحوصات طبية صباح غد الخميس، لتحديد مدى خطورة إصابته في عضلة الساق اليمنى.

ولم يتمكن دياز من استكمال مباراة دوري أبطال أوروبا ضد لايبزيج التي اقيمت أمس الثلاثاء وانتهت (1-0)، أمس الثلاثاء، بعدما سجل دياز هدف الفوز.

وأصبحت مشاركة اللاعب محل شك كبير في مباراة الدوري الإسباني، المقررة الأحد المقبل أمام رايو فاليكانو.

ورغم أن انطباع إبراهيم دياز الأول، هو أن الألم كان نتيجة ضربة وحمل عضلي، إلا أن هناك حذرا في النادي الأبيض قبل الفحوصات.

وإذا كان دياز يعني من إصابة عضلية، فقد يبتعد عن الملاعب لعدة أسابيع.

وسيتضح مدى إصابة اللاعب، غدا الخميس، بعد يوم من الراحة والاسترخاء.

وبالإضافة لإبراهيم دياز، لن يتمكن مدرب الميرينجي، كارلو أنشيلوتي، من الاعتماد أمام فاليكانو على العديد من اللاعبين بسبب الإصابات، على غرار تيبو كورتوا، وإيدير ميليتاو، وديفيد ألابا.