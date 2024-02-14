تشكيل النصر السعودي أمام الفيحاء في دوري أبطال آسيا

أعلن المدير الفني لويس كاسترو تشكيل فريق النصر الأساسي لمواجهة الفيحاء في المباراة التي ستجمع بينهما اليوم على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

وجاء تشكيل النصر للمباراة كالأتي :

حارس المرمى: النجار

الدفاع: الغنام – لابورت – بيهيتش - العمري

الوسط: أوتافيو – الخيبري - أيمن يحيى

الهجوم: بروزوفيتش – تاليسكا – رونالدو

يخوض فريق النصر المباراة بقيادة المدرب لويس كاسترو بشعار لا بديل عن بطاقة التأهل، وأكد المدرب أنه لا يخشى حدوث أي مفاجآت في مواجهة الفيحاء مشيرا إلى أن فريقه جاهز لكل الاحتمالات خلال المباراة وانه يسعى لحسم التأهل إلى الدور ربع النهائي بشكل مبكر.

على الجانب الأخر يعد الفيحاء احد المفاجآت السارة لبطولة دوري أبطال أسيا في نسختها الحالية يدخل المباراة مكتمل الصفوف وبكامل لاعبيه الأجانب فيما عدا المدافع الدولي الإيفواري جيسلان كونان الذي لم يعد بعد من مهمته مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية.