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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

الاستماع لأقوال أسرة ضحية صعق الكهرباء بالعياط

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

تواصل  نيابة الجيزة ، الاستماع لأقوال أسرة شاب لقى مصرعه صعقا بالكهرباء داخل منزله في العياط، وتتوالي التحقيقات 

الاستماع لأقوال أسرة ضحية صعق الكهرباء بالعياط 


وأفادوا أن الشاب لقى مصرعه إثر صعق كهربائي فأسفر عن وفاته، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا، ولم يتهموا أحد بالتسبب في وفاته.


بلاغ بمصرع شاب صعقا بالكهرباء في الجيزة


تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع شاب بالكهرباء في العياط، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، مصرع شاب بصعق كهربائي مما أسفر عن مصرعها في الحال.

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