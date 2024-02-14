الرقابة المالية تعتمد "سلامة للتأمين التكافلي- مصر" اسمًا تجاريًا جديدًا لبيت التأمين

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تغيير الاسم التجاري الجديد لشركة بيت التأمين المصري السعودي- سلامة، ليصبح " سلامة للتأمين التكافلي - مصر".

كشف محمد عبد المولي ، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة سلامة للتأمين التكافلي -مصر ، أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ، وافق علي الطلب الذي تقدمت به الشركة لتغيير الإسم التجاري ، مشيرًا إلي موافقة الهيئة العامة للاستثمار علي تغيير الإسم أيضا.

اضاف أن تغيير الإسم التجاري جاء في إطار استراتيجية مجموعة سلامة للتأمين الإماراتية - أكبر مجموعات التأمين التكافلي علي مستوي العالم - لتنميط فروعها الخارجية المنتشرة في دول عديدة ، في خطوة تستهدف توحيد الفكر والخدمة التي تقدمها للعميل في الأسواق التي تعمل فيها المجموعة وشركاتها التابعة.

واشار العضو المنتدب لشركة سلامة للتأمين التكافلي - مصر ، أن خطوة تغيير الإسم التجاري هي واحدة من مشوار طويل بدأنا منذ سنوات قليلة ، وسنستكمله الفترة المقبلة والذي سينعكس ليس فقط علي مستوي إعادة صياغة الإسم التجاري والعلامة التجارية بل علي مستوي الخدمة والتي نعمل علي تجويدها يومًا بعد الأخر وهو ما يلحظه عميل الشركة والذي يمثل شريكًا لها في النجاحات التي تحققت.

واضاف، أن هناك استراتيجية نعمل علي تنفيذها منذ سنوات ثلاث ، تستهدف أن تصبح شركة سلامة للتأمين التكافلي - مصر واحدة من أفضل اللاعبين علي مستوي القطاع في سوق تأمين الممتلكات التي تعمل وفق اسلوب التكافل الذي يتفق مع أسس الشريعة الإسلامية.

وأكد عبد المولي ، أن سلامة للتأمين التكافلي - مصر ، وضعت علي عاتقها صقل مهارات العاملين وإكسابهم المزيد من المهارات كلِ في تخصصه ، بحيث تتشابك تلك المهارات والخبرات مع بعضها لتكوين وجبة دسمة من الخدمة التي يلحظ العميل تحسنها بشكل سريع ، والتي لا تقتصر علي الإصدار بل تتجاوزه الي خدمة ما بعد الإصدار ومتابعة العميل ، انتهاء بسرعة صرف التعويضات ومنح العملاء حقوقهم دون توان او تراخي.

وكشف أن الشركة لديها استراتيجية متكاملة تعمل علي تنفيذها من خلال خطتها السنوية ، لافتا إلي أن خطة الشركة العام الجاري 2024 تقوم علي عدة محاور ، منها تنويع التغطيات التأمينية وتسويقها بصورة تلائم التغيرات الكبيرة علي مستوي التسويق الالكتروني والرقمي ، والعملعلي استثمار كافة الوسائل للوصول بمنتجات الشركة للعميل.

واضاف ، أنه من بين المحاور ايضا دراسة احتياجات العميل بشكل دقيق بحيث يتم طرح التغطيات التي تلائم تلك الاحتياجات مع الوضع في الاعتبار الظروف الاقتصادية بمعني وضع خطط عديدة للتحصيل بما يتناسب مع ظروف العميل وبما لايخل بالمستهدفات.

ومن بين المحاور دعم المركز المالي والاحتياطيات الفنية لتعزيز مكانة الشركة ، علاوة علي تعظيم العائد من الاموال المستثمرة من خلال الاستفادة من قنوات الاستثمار المغرية حاليا.