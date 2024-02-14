كبوة القناة مؤقتة.. وخبير يؤكد: مليون دولار زيادة فى تكاليف «الرجاء الصالح»

أثرت الأوضاع الراهنة فى منطقة باب المندب والبحر الأحمر على سوق النقل البحرى وحركة التجارة العالمية فى العالم أجمع وقناة السويس، بسبب ما تشهده المنطقة من أحداث كبيرة طالت الجميع. وتراجعت إيرادات القناة خلال شهر يناير الماضى بنسبة 46% بالشهر نفسه من عام 2023، إذ حققت القناة إيرادات قدرها 428 مليون دولار خلال يناير 2024 مقارنة بإيرادات قدرها 804 ملايين دولار خلال 2023، بتراجع 376 مليون دولار فى العائدات.

وتراجعت أعداد السفن بنسبة 36% خلال تلك الفترة حيث عبرت قناة السويس 1362 سفينة خلال يناير 2024 مقارنة بعدد 2155 سفينة عبرت القناة خلال يناير 2023 بتراجع قدره 793 سفينة.

وأكد عدد من خبراء النقل أن أحداث منطقة باب المندب والبحر الأحمر أثرت بشكل كبير على حركة التجارة العالمية وقناة السويس، والحركة الدولارية لمصر.

من جانبه أكد الدكتور عمرو السمدونى، خبير النقل الدولى، أن تراجع إيرادات قناة السويس يؤثر بشكل كبير على مصر وله انعكاس سيئ على الحركة الدولارية وتراجع رسوم عبور قناة السويس التى تعد أهم مورد لمصر للحصول على الدولار.

وأضاف خبير النقل الدولى أن قناة السويس أهم مورد دولارى بجانب السياحة، مشيرًا إلى تأثر أوروبا وحركة التجارة العالمية بأحداث البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن عبور السفينة من طريق رأس الرجاء الصالح يزيد التكلفة مليون دولار نظرًا لزيادة المدة وارتفاع التكاليف.

وأوضح «السمدونى» أنه يوجد ضغوط كبيرة على مصر والقيادة لأسباب سياسية، مشيرًا إلى أن حجم واردات إسرائيل من أوربا 80% والـ20 المتبقية من باب المندب، بينما الواردات الزراعية الأوروبية لم تتأثر بما يحدث لها تتم عن طريق البحر الأبيض.

وأكد الدكتور أحمد سلطان خبير النقل البحرى، أن التجارة العالمية تتأثر بالتغيرات السياسية والأحداث التى تشهدها المنطقة، مشيرًا إلى أن التهديد الأمنى يؤثر على حركة التجارة العالمية.

وأوضح خبير النقل البحرى ان ما تشهده المنطقة بمثابة أحداث عارضة مؤقتة سوف تأخذ وقتها وتنتهى، مؤكدًا تأثر العالم بأحداث البحر البحر الأحمر ليس مصر فقط، وأن تراجع إيرادات القناة بسبب التوترات والأوضاع الراهنة فى منطقة باب المندب والبحر الأحمر التى أثرت على سوق النقل البحرى.

وقدّر بنك الاستثمار الأمريكى، جى بى مورجان، خسائر مصر من تحويل مسار السفن بعيدًا عن قناة السويس بسبب هجمات الحوثيين بنحو 800 مليون دولار خلال آخر شهرين، بينما مديرة صندوق النقد كريستالينا جورجيفيا قالت إن مصر فقدت نحو نصف إيرادات قناة السويس والتى قدرتها بمتوسط شهرى 700 مليون دولار.

ويصل التراجع السنوى فى الحمولات إلى 54% مقارنة بنحو 27.7 مليون طن فى الفترة نفسها من فبراير 2023.