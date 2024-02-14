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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ننشر موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

كهربا
كهربا

بحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة، وذلك بعد أن اختتم النادى الأهلى اليوم الأربعاء تدريباته فى القاهرة استعدادا للسفر إلى الجزائر.

ويواجه النادي الأهلي، شباب بلوزداد المقرر لها الجمعة المقبلة فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

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بعثة الأهلي تطير إلى الجزائر استعدادا لمباراة بلوزداد

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وجه جديد يدعم الأهلي قبل مواجهة شباب بلوزداد

 

مشوار الأهلي في دوري ابطال افريقيا

افتتح الأهلى مشواره بالنسخة الحالية لدورى ابطال افريقيا بتخطى عقبة سانت جورج الإثيوبى ذهاباً بثلاثية دون رد وإياباً برباعية دون رد، ثم حقق المارد الأحمر انتصاراً بثلاثية دون رد على ميدياما الغانى فى أول جولة من دور المجموعات باستاد السلام، ثم واجه يانج أفريكانز التنزانى فى ملعبه وتعادل بهدف لكل فريق ثم تعادل مع شباب بلوزداد الجزائرى سلبياً فى القاهرة.

القناة الناقلة لمباريات الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا 2024

 

ويلتقى النادى الأهلى فى التاسعة مساء الجمعة المقبل، مع شباب بلوزداد الجزائرى فى المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

وتعادل الأهلى سلبياً مع شباب بلوزداد فى المباراة التى جمعتهما 8 ديسمبر الماضى باستاد برج العرب فى الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويقع فريق الأهلى فى المجموعة الرابعة من عمر دورى أبطال أفريقيا برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز التنزانى وميدياما الغانى.

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