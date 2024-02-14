متابعة مدارس المديرين الجدد بالاسكندرية

خريجي المبادرة الرئاسية 1000 معلم

تنفيذا لتوجيه الدولة، بتقديم كافة سبل الدعم للمديرين الجدد خريجي الدفعة الأولى للمبادرة الرئاسية 1000 معلم لتأهيلهم ليكونوا مديري مدارس، وغرس وتعزيز روح الولاء والانتماء في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 / 2024.

قام الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم اليوم الأربعاء الموافق 14 من فبراير 2024 بتفقد عدد من مدارس المحافظة بإدارة وسط التعليمية بحضور علا سليمان مدير عام الإدارة ورحاب جابر وكيل الإدارة لمتابعة سير انتظام العملية التعليمية ، وبدأ جولته التفقدية بمتابعة مدرسة نبوية موسى الإعدادية بنات التي تقودها إحدى خريجات المبادرة الرئاسية ، وشهِدَ تنظيم يوم في حب مصر بأغنيات وطنية وعروض رياضية ومعرض متميز للمشروعات القومية التنموية بمشاركة الدماء الشابة من المعلمين الجدد الذين تم تعيينهم من الدفعة الأولى ضمن مسابقة 30 ألف معلم ، وأشاد بانتظام الدراسة والإشراف المدرسي والانضباط الإداري ومستوى النظافة وتفعيل الأنشطة وحصة المشاهدة ومسرحة المناهج عن المشروعات القومية التنموية مؤكدا على تقديم كافة سبل الدعم لكافة القيادات.

واستأنف مدير المديرية جولته التفقدية بمتابعة كلية النصر للبنين EBS بحضور أحمد الشامي مدير عام الكلية للاحتفال بيوم في حب مصر لغرس وتعزيز روح الولاء والانتماء لدى أبنائنا الطلاب، وأشاد بتفعيل النشاط الثقافي بمكتبة المدرسة وتنظيم ندوات توعية شاملة لأبنائنا الطلاب.