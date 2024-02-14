توماس توخيل مرشح لتدريب برشلونة لخلافة تشافي

دخل المدرب الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني دائرة المرشحين لدى مسئولي برشلونة لتولي تدريب الفريق خلفا للاسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني الحالي والذي قرر الرحيل عن البارسا نهاية الموسم.

حيث كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الاسبانية، أن توماس توخيل عرض نفسه على برشلونة لتدريب الفريق، خاصة أن مستقبله مع بايرن ميونخ غير مضمون وتحرك المقربون منه لتمهيد الطريق في حال تمت إقالته من بايرن.

وكان تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الحالي، قد قرر الرحيل عن القيادة الفنية للفريق الكتالوني لعدم قدرته على إستكمال مشواره في ظل الوضع السيء الذي يمر به البلوجرانا على مستوي النتائج والتدعيمات.

في سياق متصل كشفت صحيفة الديلي ميرور البريطانية ان نادي برشلونة ينوي وضع نجمي الفريق رافينيا و نيكولاس كريستيانسن على لائحة الانتقالات خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتفادي سداد راتبهما و تحسين موقف النادي الكاتالوني طبقا لقواعد اللعب النظيف مما يتيح لبرشلونة إتمام صفقات خلال الانتقالات الصيفية وتدعيم صفوفه .

وفي تقرير لها قالت صحيفة الميرور البريطانية ان نادي برشلونة وبعد موسم صعب للغاية يبدو أنه سيكون صفريا للنادي الكاتالوني وبعد استقالة المدير الفني تشافي هيرنانديز واعلانه ابتعاده عن منصب المدير الفني بنهاية الموسم الحالي فإن إدارة برشلونة بقيادة خوان لابورتا تنوي دعم الفريق بشكل جيد في الانتقالات الصيفية لكن قبل ذلك لابد من تقليل رواتب الفريق بشمل كبير لتفادي اي مشاكل مع قواعد الأتحاد الأوربي المالية للعب النظيف .