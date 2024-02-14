تأجيل محاكمة المتهم برمى زوجته من البلكونة

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، حجز محاكمة المتهم بإنهاء حياة زوجته إثر مشادة كلامية حدثت بينهما، لجلسة 15 مايو للنطق بالحكم.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 1932 لسنة 2023 جنح مركز كرداسة المقيدة برقم 2839 لسنة 2023 كلي شمال الجيزة، أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما فيها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة مصطفى. ح. س محبوس، 29 سنة، ويعمل عامل كاوتش، مقيم بعزبة العرب أرض اللواء بمحافظة الجيزة؛ لأنه في 4/2/2023، بدائرة مركز شرطة كرداسة محافظة الجيزة، قتل عمدًا زوجته المجني عليها سماح. س. س من غير سبق إصرار أو ترصد.

وأفادت التحقيقات بأنه على أثر مشادة كلامية فيما بينهما تطورت المشاجرة، ولمحاولة المجني عليها الاستغاثة من شرفة مسكنهما دفعها من علو فسقطت أرضًا، محدثًا إصابتها الموصوفة بتقرير الصفحة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياتها قاصدًا قتلها، على النحو المبين بالتحقيقات.

كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي أنه بتوقيع الكشف الطبي الشرعي على جثمان المجني عليها سماح.س.س تبين الإصابات التالية: سحجات متعددة الأشكال غير انطباعية لأداة محددة، تقع بيسار الفروة والوجه والوجنة اليسرى والشفة السفلية، ووحشية العضد الأيمن، وبخلفية الرسع الأيسر، وخلفية الساق اليسرى، والنتوء الوحشي للكاحل الأيسر، وهي إصابات رضية احتكاكية حيوية حديثة حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة، وهي جائزة الحدوث من السقوط من علو، والوفاة نتجت من الإصابة بيسار الرأس وما أحدثته من كسور بعظام الجمجمة وتهلكات وأنزفة بالمخ والسحايا مقابلها وصدمة.