تشكيل الفيحاء الرسمية لمواجهة النصر في دور أبطال آسيا

أعلن المدير الفني فوك راسوفيتش تشكيل الفيحاء الرسمي لمواجهة النصر بعد قليل والتي ستجمع الفريقين على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

وجاء تشكيل الفيحاء للمباراة كالأتي :

حارس المرمى: فلاديمير

الدفاع: مخير الرشيدي – سامي الخيبري – حسين

الوسط: محمد البقعاوي – راكان الكعبي – عبد الرحمن – نواف الحارثي

الهجوم: سلطان مندي – أنطوني - فاشيون

يخوض فريق النصر المباراة بقيادة المدرب لويس كاسترو بشعار لا بديل عن بطاقة التأهل، وأكد المدرب أنه لا يخشى حدوث أي مفاجآت في مواجهة الفيحاء مشيرا إلى أن فريقه جاهز لكل الاحتمالات خلال المباراة وانه يسعى لحسم التأهل إلى الدور ربع النهائي بشكل مبكر.

على الجانب الأخر يعد الفيحاء احد المفاجآت السارة لبطولة دوري أبطال أسيا في نسختها الحالية يدخل المباراة مكتمل الصفوف وبكامل لاعبيه الأجانب فيما عدا المدافع الدولي الإيفواري جيسلان كونان الذي لم يعد بعد من مهمته مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية.