ندوة تثقيفية عن ثقافة الوعي الصحي لدى المرأة بمجمع إعلام الزقازيق

عقد مُجمع إعلام الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، ندوة تثقيفية في إطار الحملة التي ينظمها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات تحت شعار «اسرتك ثروتك» بعنوان ثقافة الوعي الصحي لدى المرأة.

وأدارت اللقاء رانيا نبيل أخصائي إعلام بالمجمع، برعاية الإعلامي دسوقي عبدالله مدير عام الإدارة العامة لإعلام شرق الدلتا مدير مجمع اعلام الزقازيق، وتحدثت كل من: الدكتورة دعاء شوقي مدير إدارة الإعلام والتربية السكانية بمديرية الصحة، وسهام فتح الله كبير أخصائي إعلام بمديرة الصحة.

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وأشارت الدكتورة دعاء شوقي مدير إدارة الإعلام والتربية السكانية بمديرية الصحة، إلى أن على ‏المرأة أن تبذل كل ما في وسعها بأن تنال قدرًا من الثقافة الصحية، ‏بما يساعده على أداء مهامها؛ فهي الأم والأخت والزوجة وربة البيت والموظفة، ولفت إلى أهمية تعزيز ورفع الوعي المجتمعي، والمساهمة في نشر الثقافة الصحية.

وأضافت أن ‏الثقافة الصحية تقوم على تعليم المجتمع كيفية حماية نفسه من الأمراض والمشاكل الصحية التي تظهر في المجتمع، وعلى المرأة الارتقاء بمستواها الثقافي ‏الصحي للمحافظة على صحتها وصحة من ترعاهم.

ونوهت إلى ‏تعزيز الصحة الوقائية للمرأة للحد من التعرض للأمراض المعدية والغير معدية، والتعامل مع الأوبئة، ونشر ثقافة الكشف المبكر، وإجراء الفحص الطبي اللازم، مع أهمية تغيير السلوكيات‏ الخاطئة واستبدالها بسلوكيات وعادات صحية سليمة، والاهتمام بممارسة الرياضة، موجهة بأهمية الحد من استخدام المضادات الحيوية، وعدم استخدامها إلى بإستشارة الطبيب، والعمل على رفع مناعة الطفل بالتغذية منذ الصغر .

وطالت سهام فتح الله كبير أخصائي إعلام بمديرة الصحة، بأنه يجب أن يُتاح لكل امرأة إمكانية الحصول على الخدمات الصحية والانجابية الراقية التي تقلل من المخاطر الصحية التي تواجه المرأة، وعلى الدولة واجب أكبر في تدعيم ثقافة الوعي الصحي للمرأة، حيث إنه أحد دعائم التنمية المستدامة في المجتمع.