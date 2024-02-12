عودة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى المستشفى

تسببت أعراض طارئة بالمثانة في عودة لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي إلى المستشفى مجددًا، أمس الأحد، بعد أسابيع من دخول سابق له أثار جدلًا بعدما كان سرًا.

وغاب أوستن عن الأنظارفي الفترة بين أواخر ديسمبر وأوائل يناير غاب أوستن على الأنظار إثر معاناته من مضاعفات ناجمة عن عملية بروستات في 22 ديسمبر.

وكان وزير الدفاع الأمريكي أخفى دخوله إلى المستشفى عن الرئيس جو بايدن والحكومة.

من ناحيته، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) الميجر جنرال بات رايدر إن أوستن صاحب الـ70 عاماً نُقل إلى مستشفى في العاصمة واشنطن الأحد للعلاج من "أعراض تشير إلى مشكلة طارئة في المثانة".حسب تصريحات صحفية.



وأضاف المتحدث أنه تم إبلاغ بايدن والكونجرس ونائب أوستن هذه المرة، لافتا إلى أنه "في هذا الوقت، يحتفظ الوزير بمهام وواجبات وزارته".

ومن المقرر أن يدلي ببيان أمام الكونجرس في 29 فبراير عن وضعه الصحي.

ومثلت طريقة تعامله السابقة انتهاكا صارخا للبروتوكول الخاص بالمسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة الذين عادة ما يبلغون الرأي العام بالغياب لأسباب طبية معروفة سلفا وتحديد من سيحل محلهم.

وتتطلب واجبات وزير الدفاع الأميركى أن الذي يخلف بايدن مباشرة في قمة التسلسل القيادي للجيش الأمريكي، أن يكون متاحا في أي وقت للتعامل مع أي أزمة تتعلق بالأمن القومي.