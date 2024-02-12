سمير: أرفض الهجوم على حازم إمام بسبب فيتوريا

رفض أحمد سمير، نجم الزمالك السابق، الحملة الشرسة التي يتعرض لها حازم إمام، عضو اتحاد الكرة، بعد خروج منتخب مصر من دور ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وقال سمير في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي المذاع على قناة الزمالك: "حازم إمام اختار مدرب كبير وصاحب سيرة ذاتية مميزة للغاية عندما تعاقد مع البرتغالي روي فيتوريا وهو لا يتحمل مسؤولية اخفاق المنتخب الوطني في أمم أفريقيا".

وأضاف: "الجزء الأكبر في المنظومة هو اللاعب فهو من يصنع نجاح أي مدرب وأيضا يصنع فشله".