الإثنين 12 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سمير: أرفض الهجوم على حازم إمام بسبب فيتوريا

فيتوريا
فيتوريا

 رفض أحمد سمير، نجم الزمالك السابق، الحملة الشرسة التي يتعرض لها حازم إمام، عضو اتحاد الكرة، بعد خروج منتخب مصر من دور ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية.

txt

أحمد سليمان : صفقات الزمالك تمت بعناية وهذا سبب التعاقد مع أكثر من لاعب في مركز واحد

وقال سمير في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي المذاع على قناة الزمالك: "حازم إمام اختار مدرب كبير وصاحب سيرة ذاتية مميزة للغاية عندما تعاقد مع البرتغالي روي فيتوريا وهو لا يتحمل مسؤولية اخفاق المنتخب الوطني في أمم أفريقيا".

وأضاف: "الجزء الأكبر في المنظومة هو اللاعب فهو من يصنع نجاح أي مدرب وأيضا يصنع فشله".

الجريدة الورقية