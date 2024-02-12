رضا عبد العال: بيسيرو يتحمل مسؤولية خسارة نيجيريا لبطولة أمم إفريقيا

أكد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق أن الجمهور الايفواري سر تتويج منتخب كوت ديفوار ببطولة كأس الأمم الأفريقية على حساب منتخب نيجيريا في المباراة النهائية.



وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن الجمهور الإيفواري كلمة السر في التتويج بأمم إفريقيا واستحق الفوز على منتخب نيجيريا في المباراة النهائية ".



وأضاف:" البرتغالي جوزيه بيسيرو يتحمل مسؤولية خسارة نيجيريا لبطولة أمم إفريقيا أمام منتخب كوت ديفوار صاحب الأرض والجمهور ".