ارتفاع طفيف في درجات الحرارة والعظمى 25 درجة بالفيوم

تشهد محافظة الفيوم اليوم الإثنين الموافق 12 فبراير ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة ليصبح الطقس دافيء نهارًا بارد ليلاً، مع استمرار الشبورة الكثيفة صباحا.

ويسود المحافظة أجواء باردة ليلا وتنخفض درجات الحرارة إلى معدلات متدنية وخاصة في الصباح الباكر، مع استمرار نشاط الرياح الخفيفة على كل أنحاء المحافظة.

وأفاد خبراء الطقس بأن درجات الحرارة سوف تشهد إرتفاعا طفيفا في درجات الحرارة اليوم ثم تعاود إنخفاضها غدا الثلاثاء، بينما تبقى منخفضة ليلا وخلال ساعات الصباح الباكر وهي الأوقات التي تشهد أجواء شديدة البرودة، مع انتشار السحب المتوسطة نهارا، وبقاء الطقس دافيء نهارا بارد ليلا، مع هدوء نسبي في نشاط الرياح، وخاصة في المناطق الصحراوية، وخلال هذه الفترة يميل الطقس إلى البرودة الشديدة ليلا، كما تتكون الشبورة الكثيفة صباحا على الطرق الزراعية القريبة من المسطحات المائية، ويساعد نشاط الرياح الخفيفة والغطاء السحابي على الإحساس بانخفاض طفيف في درجات الحرارة نهارا، بالإضافة إلى انخفاضها ليلا ليصبح الطقس دافيء نهارا بارد ليلا على كافة أنحاء المحافظة.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة اليوم على محافظة الفيوم تبلغ 25 درجة للعظمي نهارا، بينما تبلغ الصغرى 12 درجة مئوية ليلا وحتى ساعات الصباح، والتي تشهد أجواء شديدة البرودة.

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين الذين تتطلب أعمالهم النزول ليلا، أو خلال ساعات الصباح الباكر، بعدم تخفيف ملابسهم وضرورة ارتداء الملابس المناسبة والثقيلة، نظرا لانخفاض درجات الحرارة خلال هذه الأوقات ليصبح الطقس شديد البرودة، مع التنبيه على قائدي السيارات بتوخي الحذر صباحا بسبب الشبورة الكثيفة على الطرق الزراعية والسريعة.

استمرار نشاط الرياح الخفيفة والشبورة صباحا بالفيوم

وأفادت الهيئة أن الأجواء سوف تشهد نشاط الرياح اليوم على كافة أنحاء المحافظة، وذلك تزامنا مع الارتفاع النسبي في درجات الحرارة نهارا والأجواء الدافئة، وسطوع الشمس طوال ساعات النهار، ويمثل هذا الطقس أجواء مناسبة ومثالية نهارا لممارسة الرياضات المائية التي اعتاد الزائرين على ممارستها بشواطيء بحيرة قارون ووادي الريان والبحيرة المسحورة، وسط سطوع الشمس وهدوء حركة الرياح وتشمل الألعاب البحرية وركوب الخيول والجمال والأنشطة الشاطئية.