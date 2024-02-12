إحتفال تاريخي لمنتخب كوتديفوار بعد تتويجه بطلاً لكأس أمم أفريقيا

شهد ملعب الحسن واتارا بالعاصمة اليفوارية أبيدجان إحتفالات جنونية من لاعب منتخب كوتديفوار في أعقاب تتويجهم بلقب كأس أمم أفريقيا 2023.

وحرص لاعبو المنتخب الإيفوار على الإحتفال مع الحسن واتارا رئيس الدولة والذي حرص على ترك المنصة متوجهاً نحو اللاعبين لتحيتهم والإحتفال معهم ومع الجهاز الفني بهذا الإنجاز قبل العودة والبدء في مراسم توزيع الميداليات وكأس البطولة.

وأصبح منتخب كوتديفوار أول منتخب ينجح في التتويج باللقب على ميانه منذ 18 عاماً عندما توج منتخب مصر بطلاً للكان في 2006.

وحصد منتخب كوتديفوار لقب كأس أمم أفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه بعد الفوز على نيجيريا بثنائية مقابل هدف.