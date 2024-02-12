الإثنين 12 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إحتفال تاريخي لمنتخب كوتديفوار بعد تتويجه بطلاً لكأس أمم أفريقيا

منتخب كوتديفوار
منتخب كوتديفوار

شهد ملعب الحسن واتارا بالعاصمة اليفوارية أبيدجان إحتفالات جنونية من لاعب منتخب كوتديفوار في أعقاب تتويجهم بلقب كأس أمم أفريقيا 2023.

txt

كوت ديفوار يسقط نيجيريا بثنائية ويتوج بطلاً لأمم أفريقيا

وحرص لاعبو المنتخب الإيفوار على الإحتفال مع الحسن واتارا رئيس الدولة والذي حرص على ترك المنصة متوجهاً نحو اللاعبين لتحيتهم والإحتفال معهم ومع الجهاز الفني بهذا الإنجاز قبل العودة والبدء في مراسم توزيع الميداليات وكأس البطولة.

وأصبح منتخب كوتديفوار أول منتخب ينجح في التتويج باللقب على ميانه منذ 18 عاماً عندما توج منتخب مصر بطلاً للكان في 2006.

وحصد منتخب كوتديفوار لقب كأس أمم أفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه بعد الفوز على نيجيريا بثنائية مقابل هدف.

الجريدة الورقية