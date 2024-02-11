كوت ديفوار يسقط نيجيريا بثنائية ويتوج بطلاً لأمم أفريقيا

توج منتخب كوت ديفوار بطلاً لكأس أمم أفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه عقب فوزه على نظيره النيجيري بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية للبطولة.

الشوط الأول

بدأ المنتخب الإيفواري المباراة بنشاط هجومي ملحوظ وسدد سيمون أدينجرا كرة قوية مرت فوق العارضة في الدقيقة 8.

سيطر الأفيال على وسط الملعب في محاولة للوصول إلى الشباك النيجيرية وأهدر ماكس جراديل فرصة محققة من مقصية مرت إلى جوار القائم في الدقيقة 21.

وواصل أصحاب الأرض محاولاتهم وسد أدينجرا كرة أخرى خطيرة في الدقيقة 34 تصدى لها الحارس النيجيري ببراعة.

وفي الدقيقة 37 ينجح قائد النسور النيجيرية في خطف هدف التقدم من ركلة ركنية ليشعل أجواء اللقاء.

حاول منتخب كوتديفوار العودة في النتيجة خلال الدقائق المتبقية دون جدوى لتنتهي أحدث الشوط بهدف نظيف.

الشوط الثاني

بدأ كوتديفوار الـ 45 دقيقة الثانية بضغط هجومي مكثف على أمل إدراك التعادل في وقت مبكر لإنقاذ حلم التتويج باللقب.

سدد ماكس جراديل كرة خطيرة تصدى لها الحارس نوابيلي بعد اصطدامها باحد مدافعي نيجيريا وهي في طريقها للمرمى في الدقيقة 49 ثم طالب جراديل بالحصول على ركلة جزاء بعد سقوطه داخل منطقة الجزاء إلا ان الحكم لم يشر لوجود مخالف.

إستمرت السيطرة الإيفوارية حتى جاءت الدقيقة 62 ليسجل المخضرم فرانك كيسيه هدف التعادل للمنتخب الإيفوار من ضربة رأس.

هدأ رتم اللقاء نسبياً بعد الهدف وسيطرت الإلتحامات القوية على أداء لاعبي المنتخبين، قبل أن يهدر سباستيان هالر فرصة التقدم لأصحاب الأرض بعد تسديدة اكروباتية في الدقيقة 75 الا أن الكرة مرت إلى جوار القائم.

وفي الدقيقة 81 نجح هالر في خطف هدف التقدم لكوتديفوار بعد تمريرة عرضية من نجم اللقاء أدينجار.

حاول منتخب نيجيريا تعديل النتيجة في الوقت المتبقي دون جدوى ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة معلناً تتويج كوتديفوار بطلاً لكأس امم أفريقيا.