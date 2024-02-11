نهائي أمم أفريقيا.. هالر يضيف الهدف الثاني لكوتديفوار في شباك نيجيريا

تقدم منتخب كوتديفوار بالهدف الثاني امام نظيره النيجيريلتصبح النتيجة 2-1 في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

ونجح المخضرم سباستيان هالر مهاجم كوتديفوار في تسجيل ثاني الأهداف بالدقيقة 81 بعد تمريرة عرضية من المتألق ادينجرا.

كان منتب نيجيريا قد تقدم في النتيجة بهدف لإيكونج قبل أن يتعادل كيسيه لمنتخب كوتديفوار في الشوط الثاني.

تشكيل كوت ديفوار لمباراة نيجيريا:

في حراسة المرمى: يحيى فوفانا

في الدفاع: جيسلان كونان - أوديلون كوسونو - إيفان نديكا - سيرج أورييه

في الوسط: جان ميشيل سيري - سيكو فوفانا - فرنك كيسي

في الهجوم: ماكس جرادال - سيباستيان هالر - سيمون إدنجرا