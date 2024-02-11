نهائي أمم أفريقيا.. نيجيريا تتقدم على كوتديفوار بعد شوط أول عصيب

أنهى منتخب نيجيريا الشوط الأول من مباراته امام كوتديفوار متقدماً بهدف دون رد في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.

بدأ المنتخب الإيفواري المباراة بنشاط هجومي ملحوظ وسدد سيمون أدينجرا كرة قوية مرت فوق العارضة في الدقيقة 8.

سيطر الأفيال على وسط الملعب في محاولة للوصول إلى الشباك النيجيرية وأهدر ماكس جراديل فرصة محققة من مقصية مرت إلى جوار القائم في الدقيقة 21.

وواصل أصحاب الأرض محاولاتهم وسد أدينجرا كرة أخرى خطيرة في الدقيقة 34 تصدى لها الحارس النيجيري ببراعة.

وفي الدقيقة 37 ينجح قائد النسور النيجيرية في خطف هدف التقدم من ركلة ركنية ليشعل أجواء اللقاء.

حاول منتخب كوتديفوار العودة في النتيجة خلال الدقائق المتبقية دون جدوى لتنتهي أحدث الشوط بهدف نظيف.