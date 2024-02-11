الإثنين 12 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نهائي أمم أفريقيا.. نيجيريا تتقدم على كوتديفوار بعد شوط أول عصيب

مباراة نيجيريا وكوتديفوار
مباراة نيجيريا وكوتديفوار

أنهى منتخب نيجيريا الشوط الأول من مباراته امام كوتديفوار متقدماً بهدف دون رد في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.

txt

أمم أفريقيا.. نيجيريا يلدغ كوتديفوار بالهدف الأول

بدأ المنتخب الإيفواري المباراة بنشاط هجومي ملحوظ وسدد سيمون أدينجرا كرة قوية مرت فوق العارضة في الدقيقة 8.

سيطر الأفيال على وسط الملعب في محاولة للوصول إلى الشباك النيجيرية وأهدر ماكس جراديل فرصة محققة من مقصية مرت إلى جوار القائم في الدقيقة 21.

وواصل أصحاب الأرض محاولاتهم وسد أدينجرا كرة أخرى خطيرة في الدقيقة 34 تصدى لها الحارس النيجيري ببراعة.

وفي الدقيقة 37 ينجح قائد النسور النيجيرية في خطف هدف التقدم من ركلة ركنية ليشعل أجواء اللقاء.

حاول منتخب كوتديفوار العودة في النتيجة خلال الدقائق المتبقية دون جدوى لتنتهي أحدث الشوط بهدف نظيف.

الجريدة الورقية