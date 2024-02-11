ميقاتي: الحكومة سترضخ لأي قرار قضائي حال الطعن على قرار تعيين رئيس الأركان

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إن الحكومة سوف ترضخ لأي قرار قضائي قد يصدر حال الطعن عبر الطرق القانونية على قرار مجلس الوزراء بتعيين اللواء حسان عودة رئيسا لأركان الجيش اللبناني.



جاء ذلك في بيان للمكتب الإعلامي لميقاتي اليوم، وذلك تعليقا لما وصفه المكتب بالحملة على رئيس مجلس الوزراء واتهامه بمصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية وذلك بعد قرار التعيين الذي اتخذه المجلس في جلسته يوم الخميس الماضي.

وجدد ميقاتي التأكيد على تمسكه باتفاق الطائف وما يتضمنه من صلاحيات وروحية، مؤكدا أن الحكومة تقوم بتسيير أمور الدولة والمواطنين، فيما سواها يمتنع عن القيام بواجبه في انتخاب رئيس جديد، لاعادة الانتطام الكامل لعمل المؤسسات الدستورية.

ووجه رسالة لأعضاء مجلس النواب اللبناني قائلا: "انتخبوا رئيسا ليرتاح لبنان."

وأشار ميقاتي إلى أنه شرح الأسباب الموجبة لقرار تعيين رئيس الأركان وضرورته لضمان استقرار مؤسسة الجيش، بعدما امتنع وزير الدفاع عن القيام بواجبه في هذا الملف – على حد تعبيره، مؤكدًا ضرورة أن يقوم مجلس الوزراء، بما له من سلطة جامعة باتخاذ القرار المناسب.

وأضاف أن هناك عدة طرق قانونية يمكن سلوكها للطعن بالقرار، مشددًا على أن الحكومة سوف ترضخ لاي قرار قضائي قد يصدر في هذا الصدد في حال تقديم أي طعن.