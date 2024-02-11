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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الجيش الأمريكي يستهدف مسيرات وصواريخ تابعة للحوثي في الحديدة

الجيش الأمريكي
الجيش الأمريكي

قال الجيش الأمريكي، اليوم الأحد، إنه وجه ضربات إلى عدد من المسيرات والصواريخ في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن والتي كانت معدة لإطلاقها على السفن في البحر الأحمر.


وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) على حسابها الرسمي على منصة "إكس" إن الضربات وقعت يوم أمس السبت بين الساعة 4:00 و5:00 مساء (13:00-14:00 بتوقيت جرينتش) شمال مدينة الحديدة.

وأضافت أن القوات الأمريكية "نفذت بنجاح ضربات دفاع عن النفس ضد سفينتين مسيرتين وثلاثة صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن... كانت معدة لإطلاقها ضد السفن في البحر الأحمر".

 

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