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د.عبد السند يمامة
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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

دبلوماسي بيلاروسي:العملات الوطنية تمثل 92% من المعاملات بين روسيا وبيلاروسيا

روسيا وبيلاروسيا
روسيا وبيلاروسيا

قال سفير بيلاروسيا في موسكو دميتري كروتوي إن العملات الوطنية شكلت 92% من المعاملات بين روسيا وبيلاروسيا في عام 2023.

ووفقا للدبلوماسي البيلاروسي، زادت صادرات بيلاروسيا إلى روسيا بمقدار 8.5 مليار دولار في العامين الماضيين، مشيرا إلى أن "هذه نتيجة رائعة"، مضيفا أن العامل الرئيسي في هذا المجال هو الخدمات اللوجستية.

وقال رئيس الوزراء البيلاروسي رومان جولوفتشانكو في وقت سابق إن التجارة بين بيلاروسيا وروسيا نمت بنسبة 6% في عام 2023 لتصل إلى حوالي 53 مليار دولار.

 

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