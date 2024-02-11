دبلوماسي بيلاروسي:العملات الوطنية تمثل 92% من المعاملات بين روسيا وبيلاروسيا

قال سفير بيلاروسيا في موسكو دميتري كروتوي إن العملات الوطنية شكلت 92% من المعاملات بين روسيا وبيلاروسيا في عام 2023.

ووفقا للدبلوماسي البيلاروسي، زادت صادرات بيلاروسيا إلى روسيا بمقدار 8.5 مليار دولار في العامين الماضيين، مشيرا إلى أن "هذه نتيجة رائعة"، مضيفا أن العامل الرئيسي في هذا المجال هو الخدمات اللوجستية.

وقال رئيس الوزراء البيلاروسي رومان جولوفتشانكو في وقت سابق إن التجارة بين بيلاروسيا وروسيا نمت بنسبة 6% في عام 2023 لتصل إلى حوالي 53 مليار دولار.