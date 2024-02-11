القبض على عاطلين سرقا "توك توك" من أمام جراج بالإسكندرية

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على موقع «فيس بوك»، متضمنًا الإدعاء بقيام أحد الأشخاص بسرقة مركبة «توك توك» من أمام أحد الجراجات بالإسكندرية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات تداول تعليق على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك».. متضمنًا الإدعاء بقيام أحد الأشخاص بسرقة مركبة (توك توك) من أمام أحد الجراجات بالإسكندرية، بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم ثان الرمل من (عاطل، مقيم بدائرة القسم) بتضرره من قيام شخص مجهول بسرقة مركبة الـ«توك توك» الخاصة به».

وأضاف البيان: «عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (عاطلين «لهما معلومات جنائية»- مقيمان بدائرة قسم ثالث المنتزة بالإسكندرية)، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وقيامهما ببيع مركبة الـ«توك توك» المستولى عليها لعميلهما سيئ النية (عاطل «له معلومات جنائية»، مقيم بدائرة قسم أول المنتزه) تم ضبطه والمركبة المُبلغ بسرقتها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق».