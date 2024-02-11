وفد منظمة الأمم المتحدة اليونسكو يتفقد المتحف اليونانى بالإسكندرية

أجرى وفد رفيع المستوى بمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، جولة تفقدية داخل قاعات العرض بالمتحف اليونانى بالاسكندرية وكان قد زار الوفد برئاسة الدكتورة نوريا سانز، مدير مكتب اليونسكو، المتحف اليونانى الرومانى فى الإسكندرية، مساء اليوم الأحد، للتعرف على مقتنيات المتحف التى تعود إلى العصور اليونانية والرومانية والبطلمية.

واستقبل ورافق الوفد، الذي ضم كبار الشخصيات والمسؤولين بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، الدكتورة ولاء مصطفى، مدير عام المتحف، في زيارة قاعات المتحف اليوناني الروماني، حيث عبر الوفد عن سعادته بمقتنيات المتحف التي تعبر عن التاريخ والحضارة وحسن الاستقبال والتنظيم.

وقالت «ولاء»، أن الوفد الأجنبى أجرى جولة تفقدية داخل قاعات العرض للتعرف على مقتنيات المتحف التي تتميز بالثراء والتنوع التاريخي للعصرين اليوناني والروماني في مصر، منذ ما قبل الإسكندر الأكبر، وحتى العصر البطلمي والروماني، وهو ما يعرضه سيناريو المتحف الحديث من طريقة عرض وتطوير واضاءة وترميم حديثة .

وفى سياق متصل، أقام المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، عرض أزياء للأطفال ، يرتدون الملابس اليونانية الرومانية القديمة، على هامش فعالية «متاحف من أجل العلم والسلام»، المستمرة على مدار يومين تأكيداً للهوية التاريخية بالمتحف.

وتضمنت عدة فعاليات مصغرة شملت محاضرة ألقتها مدير عام المتحف اليوناني الروماني عن «العلم و المتاحف»، و محاضرة ألقاها حمدان القاضي، المدير التنفيذى لجمعية أصدقاء المكتبة، تناول فيها «دور المؤسسات المختلفة لنشر العلم»، و محاضرة ألقتها الدكتورة هدى الساعاتي، عضو مجلس نقابة الصحفيين بالإسكندرية وعضو الاتحاد العام للصحفيين العرب، تحدثت خلالها عن «دور العلم في نشر السلم والتعايش بين الشعوب»، عقب ذلك تنظيم عرض أزياء للأطفال بالزي اليوناني الروماني.