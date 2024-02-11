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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ترتيب هداف الدوري الفرنسي.. مصطفى محمد خامسًا

مصطفى محمد
مصطفى محمد

استطاع الدولي المصري مصطفى محمد، مهاجم نانت تسجيل هدفًا مبكرًا أمام تولوز، ضمن منافسات الدوري الفرنسي لهذا الموسم 2023/2024.

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جاءت مواجهة نانت اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرون من عمر الدوري الفرنسي، والتي شهدها ملعب "تولوز".

ونجح الأناكوندا في تسجيل هدف التقدم لفريقه في الدقيقة الثانية من المباراة، في المواجهة التي فاز بها نانت بهدفين مقابل هدف واحد.

ويأتي مصطفى محمد في المركز الخامس بترتيب هدافي الدوري الفرنسي برصيد 7 أهداف، بينما يتصدر مبابي الترتيب بـ 20 هدفًا.

ترتيب هدافي الدوري الفرنسي

كيليان مبابي، باريس سان جيرمان، 20 هدفًا.

2 - وسام بن يدر، موناكو، 11 هدفًا.

3 - ألكسندر لاكازيت، ليون، 10 أهداف.

4 - جوناثان ديفيد، ليل، 8 أهداف.

5 - مصطفي محمد، نانت، 7 أهداف.

6 - أكور أدمز، مونبيلييه، 7 أهداف.

7 - كولو مواني، باريس سان جيرمان، 6 أهداف.

8 - أوبامينج، مارسيليا، 6 أهداف.

9 - تيدي توما، ريمس، 6 أهداف.

10 - تيريم موفي، نيس، 6 أهداف.

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