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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أوسيمين يقود تشكيل نيجيريا في نهائي إفريقيا أمام كوت ديفوار

نيجيريا
نيجيريا

كشف الجهاز الفني للمنتخب النيجيري الأول لكرة القدم بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو، عن تشكيل مواجهة كوت ديفوار الرسمي، ضمن منافسات نهائي كأس أمم إفريقيا.

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ونجح المنتخب النيجيري في التأهل كثاني مجموعته خلف غينيا الاستوائية، لتتخطي الكاميرون في دور الستة عشر من المسابقة.

بينما أطاحت بأنجولا في ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية، فيما تأهلت للدور النهائي، بعدما فازت على جنوب إفريقيا في الدور نصف النهائي بركلات الترجيح.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب النيجيري بنظيره كوت ديفوار في المباراة التي تنطلق في تمام العاشرة مساءًا، في المباراة التي يشهدها ملعب إبيمبي الأولمبي.

وجاء تشكيل بيسيرو على قيادة مهاجم نابولي الإيطالي فيكتور أوسيمين، والذي يبحث عن التتويج مع منتخب بلاده أمام كوت ديفوار.

تشكيل نيجيريا الرسمي أمام كوت ديفوار بـ نهائي كأس أمم إفريقيا

حراسة المرمى: ستانلي نوابالي.

خط الدفاع: كالفين باسي، ويليام تروست إيكونج، سيمي أجايي.

وسط الملعب: زايدو زانوسي، أليكس أيوبي، فرانك أونيكا، أولا أينا.

الهجوم: أديمولا لوكمان، فيكتور أوسيمين، صامويل شيكويزي.

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