السجن 6 سنوات لمتهم بالإتجار في الترامادول بقنا

قضت محكمة جنايات قنا، اليوم الأحد، بمعاقبة عامل بالسجن 6 سنوات بتهمة الإتجار في الترامادول بقرية أولاد عمرو بمركز قنا.

صدر القرار برئاسة المستشار تامر أحمد رضا رئيس المحكمة وعضوية المستشار محمد عمر عبد الجواد، والعميد ثروت وأمانة سر صلاح فراج

تعود أحداث القضية إلى 21 أغسطس من عام 2023 عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم «محمد.ف.أ.أ» 25 عاما، مقيم بقرية أولاد عمرو بدائرة مركز قنا تهمة الإتجار في الترامادول المخدر بدائرة مركز قنا.

وكشفت التحقيقات أن قوة أمنية تمكنت من ضبط المتهم بناء على قرار جهات التحقيق بتفتيشه وضبطه وعثر بحوزته على أقراص بيضاء تبين أنها عقار الترامادول المخدر بقصد الإتجار ومبلغ مالي وهاتف محمول فأحيلت القضية المقيدة برقم 11623 لسنة 2023 إلى محكمة جنايات قنا برقم 2498 لسنة 2023 كلي قنا، والتي قضت بمعاقبة المتهم حضوريا بالسجن المشدد 6 سنوات.