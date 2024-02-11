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مصر ترفض الدعاوى الإسرائيلية لتنفيذ عملية عسكرية في رفح.. وتحذر من عواقبها أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة.. ميريت 85 جنيها
الأحد 11 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة.. ميريت 85 جنيها

أسعار السجائر
أسعار السجائر

أعلنت شركة فيليب موريس مصر رفع أسعار السجائر بداية من اليوم الأحد، لجميع منتجاتها من التبغ المٌسخن "HEETS" و"TEREA"، والسجائر التقليدية من العلامات التجارية "Merit وMarlboro وL&M" بكافة أنواعها.

أسعار السجائر

وأكدت الشركة لجميع المدخنين ومستخدمي النيكوتين البالغين أن الأسعار الجديدة لسجائر معلنة بشفافية على عبوات المنتجات من خلال رابط الاستجابة السريع «QR code» الذي تم وضعه على عبوات السجائر التقليدية ولفائف التبغ المسخن منذ عام 2022، داعية تجار التجزئة والموزعين إلى الالتزام بالأسعار المعلنة.

وقال نفزات كرمان، المدير العام لفيليب موريس مصر والمشرق، إن «الشركة مستمرة في العمل الجاد لتلبية احتياجات المدخنين ومستخدمي النيكوتين البالغين في الأسواق المصرية ودعم التحول نحو مستقبل خالٍ من الدخان، بما يتماشى مع الاستراتيجية الطموحة التي وضعتها الشركة».

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أسعار السجائر بعد الزيادة:

 

أسعار السجائر


• السعر الرسمي لعبوة ميريت «Merit» بأنواعها 85 جنيها.

• السعر الرسمي لعبوة مارلبورو «Marlboro» بأنواعها 79 جنيها.

• السعر الرسمي لعبوة مارلبورو كرافتد «Marlboro Crafted» بأنواعها 69 جنيها.

• السعر الرسمي لعبوة إل آند إم «L&M» بأنواعها 59 جنيها للعبوة.

• السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن «HEETS Selections» بأنواعها 64 جنيها للعبوة.

• السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن «HEETS Dimensions» بأنواعها 64 جنيهًا للعبوة.

• السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن «TEREA» بأنواعها 64 جنيها للعبوة.

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