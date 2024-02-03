هل تنهي فيليب موريس وBAT نزاعات براءات اختراع بدائل السجائر

عمالقة التبغ فيليب موريس إنترناشيونال يفتحون علامة تبويب جديدة وشركة بريتيش أمريكان توباكو (BATS.L) يفتحون علامة تبويب جديدة قالوا يوم الجمعة إنهما اتفقا على حل العديد من النزاعات المستمرة بشأن انتهاك براءات الاختراع المتعلقة ببدائل السجائر الخاصة بهما.

كان صانعو السجائر يخوضون نزاعًا متعدد الجبهات بشأن براءات الاختراع أضر بالجانبين.

وأمرت شركة BAT، التي تصنع أجهزة Vuse vapes وأجهزة التبغ المسخنة Glo، بدفع ملايين الدولارات لشركة PMI بعد خسارتها قضية واحدة، في حين تم منع شركة PMI من استيراد جهاز التبغ المسخن الرائد IQOS إلى الولايات المتحدة كجزء من قضية أخرى.

وبموجب التسوية العالمية غير النقدية، والتي تستمر لمدة ثماني سنوات، وافقت الشركات على رفض جميع قضايا انتهاك براءات الاختراع المعلقة، وفقًا للبيانات والإيداعات المقدمة من الشركات. كما أنه يمنع المطالبات المستقبلية ضد المنتجات الحالية.

وأضاف تقرير PMI المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة أنه بموجب الاتفاقية، سيطلب الطرفان أيضًا إلغاء الحظر المفروض على واردات IQOS إلى الولايات المتحدة - وهو فوز رئيسي لـ PMI حيث تتطلع إلى جلب الجهاز إلى السوق المهمة هذا العام .

وقال جاسيك أولتشاك، الرئيس التنفيذي لشركة فيليب موريس إنترناشيونال: "يسعدنا أن هذه المسألة قد تم حلها بما يرضي الطرفين".

وقال تاديو ماروكو، الرئيس التنفيذي لشركة BAT، إن "هذا الاتفاق يعد خطوة مهمة إلى الأمام لشركة BAT وجميع أصحاب المصلحة لدينا"، مضيفًا أنه سيسمح للشركة بالتركيز على الابتكار.

وأضافوا في بيانات منفصلة أن الاتفاقية تسمح لكلا الشركتين بتقديم نسخ مستقبلية من منتجاتهما.

ارتفعت أسهم BAT لفترة وجيزة بعد الأخبار. وبحلول الساعة 1235 بتوقيت جرينتش، كانت مرتفعة 1.4 بالمئة. كان سهم PMI ثابتًا في تداولات ما قبل السوق الضعيفة.