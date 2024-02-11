أسامة غُنيم يكشف لـ "الوفد" الأسباب الحقيقية وراء الإصابة بـ الرباط الصليبي

كشف أسامة غنيم، استشاري الطب الرياضي والاصابات الرياضية ووكيل وزارة الشباب والرياضة للطب الرياضي الأسبق، في تصريحات خاصة لجريدة "الوفد"، الأسباب الحقيقية التي تؤدي لإصابة الرباط الصليبي.

وكان المدافع الدولي المصري ولاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محمود حمدي الونش قد تعرض للإصابة بقطع كامل في الرباط الصليبي للركبة للمرة الثالثة في مسيرته، وذلك خلال الفترة الماضية، مما جعل هناك حالة من الحزن لدي جماهير القلعة البيضاء.

وبدأ الونش إجراءات السفر لألمانيا من أجل الخضوع لعملية جراحية، ومن ثم بدأ مرحلة التأهيل للعودة بقوة للملاعب.

أسامة غُنيم لـ "الوفد": 6 أسباب وراء الإصابة بـ الرباط الصليبي

أسامة غنيم

وذكر غُنيم عدة أسباب تؤدي لإصابة اللاعبين بالرباط الصليبي، والتي جاءت كالتالي:

1_ أرضية الملعب:

أكد أسامة غنيم أن أرضية الملعب تعد من العوامل التي تتسبب في كثرة الإصابة بالرباط الصليبي للركبة، فتجد الأرضية غير مستوية بوجود مكان أعلى من مكان، بجانب وجود بؤر وحفر في الملعب.

2_ خشونة من الخصم:

وأشار إلى أن السبب الآخر الذي يؤدي للإصابة بالرباط الصليبي هو خشونة الخصم، فيكون هناك تدخل قوي على اللاعب، مما يتسبب في حركة غير طبيعية للركبة فيتسبب في هذه الإصابة.

3_ الحذاء الرياضي الغير مطابق للمواصفات:

وأوضح أن هناك سبب ثالث وهو ارتداء اللاعبين في الدوريات لأحذية غير متطابقة مع المواصفات، حيث نجد لاعبين يرتدون أحذية "نايمها على جنبها الخارجي".

4_ القياسات البدنية والفسيولوجية:

وشدد غنيم على أن هذا العامل مهم للغاية، حيث نجد في مصر لا يوجد اهتمام بهذه القياسات، فلابد أن يكون هناك قياسات في فترة الاعداد وفي منتصف الموسم ومع نهايته، ولابد من قياس عضلة عضلة للاعب الواحد وهنا لابد أن تكون العضلات متطابقة مع بعضها، كما أن هناك اختلاف للقياسات من لاعب لآخر.

وشدد غنيم على أن القياسات البدنية لابد أن يقوم بها أخصائي الأحمال، ويجب أن يكون مُلم بما ذُكر سلفًا، بالإضافة إلى ضرورة مراعاة الأحمال البدنية لكل لاعب، لأن اللاعبون يختلفون عن بعضهم فيما يخص الأوزان والأحمال البدنية.

5_ الطبيب الرياضي:

ذهب أسامة غنيم في تصريحاته الخاصة لجريدة الوفد إلى أن لابد على طبيب الفريق أن يكون مُلم بكل شيء خاص باللاعبين والفريق، كما أن عليه دور في تعرض اللاعبين لمثل هذه الإصابات.

6_ الحمل البدني الزائد:

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة للطب الرياضي الأسبق أن الحمل البدني الزائد يكون سببًا في تعرض اللاعبين لمثل هذه الإصابات، كما أن المدير الفني الجديد لابد أن يُجري قياسات بدنية للاعبيه قبل اتخاذ قرارًا برفع الحمل البدني، حيث يؤدي هذا لإصابات مثل "كرامب" وشد في العضلة الخلفية.

وأختتم غنيم تصريحاته أن الطب الرياضي في مصر والعالم تطور كثيرًا، حيث أن الأخطاء التي تحدث في تشخيص الحالات في مصر تؤدي في أحيانًا كثيرة لنهاية مسيرة اللاعبين في اللعبة، لكن هناك أساليب متطورة كأشعة الرنين المغناطيسي وأجهزة أخرى، لتجنب التشخيص الخاطئ لإصابة اللاعب.