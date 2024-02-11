نهائي أمم أفريقيا.. تشكيل كوت ديفوار أمام نيجيريا

كشف المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، إيمرسي فاي، عن تشكيل اللاعبين لمواجهة نيجيريا، في نهائي كأس أمم إفريقيا 2023.



أعلن إيمرسي فاي المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار عن تشكيل الأفيال أمام نيجيريا في المباراة النهائية لبطولة كأس أمم أفريقيا 2003.



وكان كوت ديفوار تأهل إلى المباراة النهائية بعد الفوز على الكونغو في دور نصف النهائي، لتحجز بطاقتها في النهائي المقام على ملاعبها.



بينما تأهلت نيجيريا إلى النهائي بعد تخطي عقبة جنوب أفريقيا في نصف النهائي بعد الانتصار عليها بركلات الترجيح.



تشكيل كوت ديفوار لمباراة نيجيريا:

في حراسة المرمى: يحيى فوفانا

في الدفاع: جيسلان كونان - أوديلون كوسونو - إيفان نديكا - سيرج أورييه

في الوسط: جان ميشيل سيري - سيكو فوفانا - فرنك كيسي

في الهجوم: ماكس جرادال - سيباستيان هالر - سيمون إدنجرا



وحصل منتخب جنوب أفريقيا على الميدالية البرونزية بعد حصده المركز الثالث في أمم أفريقيا بعد انتصاره على الكونغو بركلات الترجيح، ليحصد الأخير المركز الرابع.

