عاجل
القصة الكاملة للعثور على جثة مريم المصرية في سويسرا.. “بناتهم السر”
الأحد 11 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نهائي أمم أفريقيا.. تشكيل كوت ديفوار أمام نيجيريا

كوت ديفوار
كوت ديفوار

كشف المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، إيمرسي فاي، عن تشكيل اللاعبين لمواجهة نيجيريا، في نهائي كأس أمم إفريقيا 2023.

txt

رغم التتويج مرتين.. كوت ديفوار تخفق في النهائيات

txt

نهائي أمم أفريقيا.. تشكيل كوت ديفوار أمام نيجيريا

txt

9 ضحايا.. كوت ديفوار "مقبرة" المدربين في أمم أفريقيا


أعلن إيمرسي فاي المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار عن تشكيل الأفيال أمام نيجيريا في المباراة النهائية لبطولة كأس أمم أفريقيا 2003.

وكان كوت ديفوار تأهل إلى المباراة النهائية بعد الفوز على الكونغو في دور نصف النهائي، لتحجز بطاقتها في النهائي المقام على ملاعبها.

بينما تأهلت نيجيريا إلى النهائي بعد تخطي عقبة جنوب أفريقيا في نصف النهائي بعد الانتصار عليها بركلات الترجيح.
 

تشكيل كوت ديفوار لمباراة نيجيريا:

في حراسة المرمى: يحيى فوفانا
في الدفاع: جيسلان كونان - أوديلون كوسونو - إيفان نديكا - سيرج أورييه
في الوسط: جان ميشيل سيري - سيكو فوفانا - فرنك كيسي
في الهجوم: ماكس جرادال - سيباستيان هالر - سيمون إدنجرا

وحصل منتخب جنوب أفريقيا على الميدالية البرونزية بعد حصده المركز الثالث في أمم أفريقيا بعد انتصاره على الكونغو بركلات الترجيح، ليحصد الأخير المركز الرابع.
 

مواد متعلقة

مشوار منتخب كوت ديفوار قبل النهائي " القدر يمنح الأفيال قبلة الحياة"

نهائي أمم أفريقيا.. منتخب كوت ديفوار يبحث عن اللقب الغائب منذ 2015

لا يعرف طريق المرمى..ماذا قدم منتخب كوت ديفوار في نهائيات أمم أفريقيا

منتخب كوت ديفوار يكسر عقدة أصحاب الأرض

مشوار منتخب كوت ديفوار في بطولة أمم أفريقيا قبل النهائي

أمم أفريقيا.. وزير الرياضة يطمأن على بعثة منتخب مصر في كوت ديفوار
الجريدة الورقية