الإسماعيلي يفوز على فيوتشر في دوري الجمهورية للناشئين

فاز فريق الإسماعيلي مواليد ٢٠٠٣ على نظيره فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التى جمعت الفريقين عصر اليوم على ملعب توليب بالاسماعيلية وذلك ضمن منافسات مسابقة دورى الجمهورية للناشئين.

أحرز أهداف الفريق.. محمد الشوايشى هدفين و عبده طارق هدف، بتلك النتيجة يرتفع رصيد الفريق إلى ٢٦ نقطة.

بدأ الفريق بتشكيل مكون من..

محمد محمود عبد الرازق فى حراسة المرمى و فى

خط الدفاع : محمد عبد المنعم و احمد ايمن حمادة صلاح و محمد إيهاب.

خط الوسط : أمير الورادنى(عبده طارق(سيف سيكا ) و عبد الله السعيد و احمد وجيه (محمد عاطف شيحة ) و عبد الرحمن ميمى (محمد خطارى )

خط الهجوم : محمد وجدى و محمد الشوايشى (مودى عبد ربه ).

ويقود الفريق فنياً

احمد الجمل مدير فني و سيد ابراهيم مدرب عام و احمد عبده مدرب حراس مرمى و محمد صالح مدير إداري الفريق و حبيب لبيب طبيب الفريق و محمد فوزى مخطط أحمال..