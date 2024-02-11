إعلان أسماء الفائزين في مسابقة الاخصائي الاجتماعي المثالي بقنا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بقنا، نتيجة مسابقة الاخصائي الاجتماعي المثالي في الخدمات الفردية (للمراحل التعليمية الثلاثة الابتدائي والإعدادي والثانوي) حيث أسفرت منافسات المرحلة الابتدائية عن حصول حنان عثمان احمد الاخصائية بمدرسة عمرو بن العاص الابتدائية إدارة نجع حمادي التعليمية على المركز الاول ، والمركز الثاني هناء شفيق خليل الاخصائية بمدرسة الشهيد صلاح محمد رسلان إدارة الوقف التعليمية و محمد عبادي محمد الاخصائي بمدرسة الشيخ علي شرق عن إدارة دشنا التعليمية المركز الثالث .

وفي منافسات مدارس المرحلة الاعدادية حصل على المركز الأول وحيد على عبد الرحيم الاخصائي الاجتماعي بمدرسة المعنى الاعدادية المشتركة التابعة لإدارة قنا التعليمية ، و المركز الثاني عزة عبده عبد اللطيف الاخصائية بمدرسة الشهيد محمود عبد الفتاح حسن التابعة لإدارة نجع حمادي التعليمية ،والمركز الثالث حصلت عليه أميرة شكري عبد السيد الاخصائية بمدرسة الخطارة الاعدادية التابعة لإدارة نقادة التعليمية .

بينما حصل محمود على محمد الاخصائي بمدرسة قفط الفنية التجارية على المركز الأول في منافسات المرحلة الثانوية ، ومحمد صابر شحات الاخصائي بالوقف الصناعية المشتركة المركز الثاني ، ورفقة صرايمون تادرس الاخصائية بمدرسة نجع حمادي التجارية بنات حصلت على المركز الثالث .

توجه الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التعليم بقنا بالتهنئة والشكر إلى الفائزين ، وثمن تفانيهم في أداء دور الاخصائي الاجتماعي المعين لإدارة المدرسة و أعضاء هيئة التدريس في النهوض بمستوى العملية التعليمية و مد يد العون للطلاب وتذليل أي معوقات تحول دون تفوقهم و بناء شخصياتهم .

يذكر أن مسابقة الاخصائي الاجتماعي المثالي في الخدمات الفردية، قد أجريت تحت إشراف صابر زيان مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية ، و نفذ فعاليتها توجيه عام التربية الاجتماعية بقيادة احلام محمود الموجه العام والدكتور سيد مرزوق الموجه الاول للتربية الاجتماعية و مصطفى النمر رئيس مكتب الخدمة .