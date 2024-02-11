ثقافة المنيا تناقش كيفية نبذ العنف والتطرف والإرهاب

أقام بيت ثقافة أبوجرج التابع لفرع ثقافة المنيا ، محاضرة عن "نبذ العنف والتطرف والإرهاب" قدمها الشيخ رضا محمد بالأوقاف ، وذلك بحضور لفيف من الرجال والنساء، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة .

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى العديد من الأنشطة الثقافية والفنية، بفرع ثقافة المنيا برئاسة دكتور رانيا عليوة ، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوى، وأوضح الشيخ رضا محمد بالأوقاف ، خلال المحاضرة ، مفهوم التطرف وموقف الإسلام من التطرف والإرهاب ، وأن جميع الأديان السماوية تنبذ العنف ، وتحث علي التسامح والتصالح والسلام ، مستعينا ببعض آيات من القرآن الكريم ، ومواقف من السنة النبوية الشريفة ، والتي تحث علي نبذ العنف وإحترام الآديان الأخرى ، وتدين الإرهاب بجميع أشكاله .

وتناول المحاضر ، الأهمية الإستراتيجية لمواجهة العنف والتطرف بكل أشكاله ، والأثر السلبي لتلك الظواهر المسيئة على وحدة المجتمع ، كذلك تم توضيح أن جميع الأديان السماوية تنبذ العنف ، وتحث على التسامح والتصالح، وتجريم الايذاء بكل أشكاله ، وتحث على قبول الآخر واحترامه وتبغض العنف ، وأن الشريعة الإسلامية السمحة التي جاءت لنشر روح التسامح ، وإحترام أصحاب الآديان الأخرى ، كما تم عرض بعض المعاملات في السنة النبوية الشريفة ، التي تحث على التسامح ونبذ العنف واحترام الآديان الأخرى، لافتا الى عدم الإنصياع وراء الأفكار والآراء المغلوطة ، والتي تكون سببًا في ظهور العنف بكل أشكاله ، والتأكيد على أن جميع الحروب الحديثة هي حرب فكر ومعرفة ، يكون الهدف منها شق صف المجتمع وظهور الفتنة بين جميع طوائفه.