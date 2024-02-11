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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

ثقافة المنيا تناقش كيفية نبذ العنف والتطرف والإرهاب

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

أقام بيت ثقافة أبوجرج التابع لفرع ثقافة المنيا ، محاضرة عن "نبذ العنف والتطرف والإرهاب"  قدمها الشيخ رضا محمد  بالأوقاف ، وذلك بحضور لفيف من الرجال والنساء، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة .

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى  العديد من الأنشطة الثقافية والفنية، بفرع ثقافة المنيا برئاسة دكتور  رانيا عليوة ، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوى، وأوضح الشيخ رضا محمد بالأوقاف ، خلال المحاضرة ،  مفهوم التطرف وموقف الإسلام من التطرف والإرهاب ، وأن جميع الأديان السماوية تنبذ العنف ، وتحث علي التسامح والتصالح والسلام ، مستعينا ببعض آيات من القرآن الكريم  ، ومواقف من السنة النبوية الشريفة ، والتي تحث علي نبذ العنف وإحترام الآديان الأخرى ، وتدين الإرهاب بجميع أشكاله .

وتناول  المحاضر ، الأهمية الإستراتيجية لمواجهة العنف والتطرف بكل أشكاله ، والأثر السلبي لتلك الظواهر المسيئة على وحدة المجتمع ، كذلك تم توضيح أن جميع الأديان السماوية تنبذ العنف ، وتحث على التسامح والتصالح، وتجريم الايذاء بكل أشكاله ، وتحث على قبول الآخر واحترامه وتبغض العنف ، وأن  الشريعة الإسلامية السمحة التي جاءت لنشر روح التسامح ، وإحترام أصحاب الآديان الأخرى  ، كما تم عرض بعض المعاملات في السنة النبوية الشريفة ، التي تحث على التسامح ونبذ العنف واحترام الآديان الأخرى، لافتا الى عدم الإنصياع وراء الأفكار والآراء المغلوطة ، والتي تكون سببًا في ظهور العنف بكل أشكاله ، والتأكيد على أن جميع الحروب الحديثة هي حرب فكر ومعرفة ، يكون الهدف منها شق صف المجتمع وظهور الفتنة بين جميع طوائفه.

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