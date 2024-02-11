بث مباشر مشاهدة مباراة نيجيريا وكوت ديفوار يلا شوت بدون تقطيع HD في نهائي كأس أفريقيا

تترقب الجماهير العاشقة للكرة الأفريقية المباراة النهائية لبطولة دورى أبطال أفريقيا المقامة حاليا في كوت ديفوار والتى سيتكون طرفيها منتخب كوت ديفوار ضد منتخب نيجيريا في صراع التتويج باللقب الأفريقية.

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يتجدد اللقاء بين منتخب كوت ديفوار لكرة القدم ونظيره النيجيري اليوم الأحد في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية على أرضية ملعب الحسن واتارا، بداية من الساعة التاسعة ليلا، بعد مرور 24 يوما فقط على لقائهما بمرحلة المجموعات في المسابقة.

والتقى المنتخبان على ملعب الحسن واتارا في مدينة أبيدجان، بالجولة الثانية في المجموعة الأولى من مرحلة المجموعات بالنسخة الحالية للمسابقة المقامة حاليا في كوت ديفوار، حيث انتصر المنتخب النيجيري بهدف نظيف على نظيره الإيفواري.

وستكون هذه هي المباراة النهائية التاسعة في تاريخ أمم أفريقيا، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1957، التي يلتقي فيها منتخبان تواجها من قبل في دور المجموعات.

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وعقب اجتيازهما العديد من العراقيل خلال مشوارهما في النسخة الحالية للبطولة، يتطلع المنتخبان العريقان لاعتلاء عرش كرة القدم في القارة السمراء حتى إشعار آخر.

فيما يلي الحقائق والأرقام للمباراة:

● هذه هي المرة الثانية التي ستواجه فيها نيجيريا وكوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا 2023، وفاز المنتخب النيجيري 1-0 في دور المجموعات، ولم تتغلب عليهم كوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا منذ دور المجموعات عام 2008، بفوزها 1-0.

● تلتقي نيجيريا وكوت ديفوار للمرة الثامنة في كأس أمم إفريقيا (3 انتصارات لنيجيريا، 2 لكوت ديفوار، تعادلا 2)، بما في ذلك جميع دورات كأس أمم إفريقيا الثلاث التي فاز فيها المنتخب النيجيري بالمسابقة (دور المجموعات عام 1980، فوز نيجيريا 4-2 بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2 في نصف النهائي عام 1994، ثم فوز نيجيريا 2-1 في ربع النهائي عام 2013.

● بعد فوزها 1-0 في دور المجموعات على كوت ديفوار، تسعى نيجيريا إلى الفوز على نفس البلد مرتين في نفس الدورة للمرة الأولى منذ عام 2006، عندما تغلبت على السنغال في دور المجموعات وفي مباراة المركز الثالث.

● كوت ديفوار هي أول دولة مضيفة تصل إلى نهائي كأس أمم إفريقيا منذ مصر في عام 2006، التي فازت باللقب في ذلك العام بركلات الترجيح ضد كوت ديفوار بعد التعادل 0-0، 5 من آخر 6 دول مضيفة وصلت إلى النهائي فازت بالبطولة، باستثناء نيجيريا في عام 2000 (تعادلت 2-2 مع الكاميرون، وخسرت 4-3 بركلات الترجيح).

● تلعب نيجيريا نهائي كأس أمم إفريقيا للمرة الثامنة، ولم يلعب سوى مصر وغانا (كلاهما 9) في عدد أكبر من هذه المباريات في المسابقة (باستثناء نظام البطولة بالمجموعات)، فاز منتخب نيجيريا في آخر 3 مباريات له (1994، 2000 و2013) بعد أن خسروا ثلاث مرات سابقة (1984، 1988 و1990).

نيجيريا ضد كوت ديفوار

جميع نهائيات كأس أمم إفريقيا الأربع السابقة التي خاضتها كوت ديفوار انتهت

● بالتعادل السلبي وذهبت إلى ركلات الترجيح - فازوا بركلات الترجيح مرتين (1992 و2015، كلاهما ضد غانا) وخسروا مرتين (2006 ضد مصر و2012 ضد زامبيا).

● النتيجتان الأكثر شيوعًا في نهائيات كأس أمم إفريقيا هما 1-0 (8 مرات) و0-0 (7 مرات) - منذ عام 2002، انتهت تسع9 نهائيات من أصل 11 بإحدى هذه النتائج، بينما انتهت المباراتان الأخريان بنتيجة 2-1 لتونس في 2004 والكاميرون في 2017.

● سجل ويليام تروست إيكونج 4 من تسديداته الـ5 على المرمى في بطولة كأس أمم إفريقيا بشكل عام لصالح نيجيريا، حيث سجل ركلتي جزاء في دورة هذا العام. إنه واحد من أربعة نيجيريين فقط سجلوا ركلتي جزاء في دورة واحدة بكأس أمم إفريقيا، إلى جانب صامويل أوجيبودي (1976)، جاي جاي أوكوتشا (2004) وفيكتور موسيس (2013)، وباستثناء ركلات الترجيح، تم تسجيل ركلة الجزاء الأخيرة في نهائي كأس أمم إفريقيا في عام 1988 (إيمانويل كوندي لاعب الكاميرون ضد نيجيريا).

● جميع أهداف كوت ديفوار الستة في كأس أمم إفريقيا 2023 تم تسجيلها بواسطة لاعبين مختلفين (فوفانا، كراسو، كيسي، أدينغرا، دياكيتي وهالر)، وكان آخر مرة سجل فيها الفريق عدد أكبر من الأهداف في نسخة واحدة عبر لاعبين مختلفين عام 2008 (8).

● سدد النيجيري فيكتور أوسيمين 24 تسديدة في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023، رغم أنه لم يسجل سوى هدف واحد حتى الآن (معدل تحويل 4%). منذ 2010، اللاعبان الوحيدان اللذان حاولا تسديد عدد أكبر من التسديدات في دورة واحدة بكأس أمم إفريقيا واحدة هما الغاني أسامواه جيان (25 تسديدة، هدف واحد في 2013) والكاميروني فنسنت أبو بكر (31 تسديدة، 8 أهداف في 2021).

● أكمل لاعب كوت ديفوار إيفان نديكا 367 تمريرة في بطولة كأس أمم إفريقيا هذا العام وهو رقم قياسي للاعب في دورة واحدة منذ عام 2010 في نهائي كأس أمم إفريقيا في ذلك الوقت، أكبر عدد من التمريرات التي أكملها لاعب هي 81 تمريرة للسنغالي كاليدو كوليبالي في عام 2021 ضد مصر.

● صنع أولا آينا 7 فرص لزميله النيجيري فيكتور أوسيمين في كأس أمم إفريقياة هذا العام - وهو أكبر عدد من زميل لآخر في بطولة كأس أمم إفريقيا منذ عام 2013، عندما صنع تشارلز كابوري 9 فرص لأريستيد بانسيه لبوركينا فاسو.