مشاهدة مباراة نيجيريا وكوت ديفوار بث مباشر يلا شوت اليوم في نهائي كأس أمم أفريقيا

مباراة نيجيريا وكوت ديفوار لقاء منتظر في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023 المقامة حاليا في ساحل العاج وسط ترقب كبير من جماهير القارة السمراء.

مشاهدة مباراة نيجيريا وكوت ديفوار بث مباشر يلا شوت اليوم

ستكون هذه هي المباراة النهائية التاسعة في تاريخ أمم إفريقيا، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1957، التي يلتقي فيها منتخبان تواجها من قبل في دور المجموعات.

وعقب اجتيازهما العديد من العراقيل خلال مشوارهما في النسخة الحالية للبطولة، يتطلع المنتخبان العريقان لاعتلاء عرش كرة القدم في القارة السمراء حتى إشعار آخر.

وبينما يحلم منتخب نيجيريا بالحصول على لقبه الرابع في كأس الأمم الإفريقية، بعد نسخ 1980 و1994 و2013، يتطلع منتخب كوت ديفوار للتتويج بالبطولة للمرة الثالثة بعد نسختي 1992 و2015.

يمكنك مشاهدة مباراة منتخب نيجيريا وساحل العاج عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة منتخب نيجيريا وساحل العاج عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

ورغم اللقاءات العديدة التي جرت بين كوت ديفوار ونيجيريا في أمم إفريقيا، فإن هذه هي المرة الأولى التي يلتقي خلالها المنتخبان في المباراة النهائية للبطولة.

موعد مباراه نيجيريا وكوت ديفوار

تشهد مدينة أبيدجان الإيفوارية مساء اليوم الأحد الموافق 11 فبراير نهائي كأس الأمم الإفريقية بين منتخبي نيجيريا وساح العاج ، وسيتحضن مواجهة النسور والأفيال ملعب الحسن واتارا عند العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت المغرب، والحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية، حيث من المنتظر أن تكون هذه المواجهة قوية لتحديد المنتخب الذي يرفع الكأس الليلة.

نيجيريا وكوت ديفوار

القنوات الناقلة لمباراة نيجيريا ضد ساحل العاج

تعتبر باقة قنوات bein sports هى الناقل الحصري لبطولة كأس الأمم الأفريقية النسخة الـ 34 في عمر مسابقة القارة السمراء، حيث تمتلك حق إذاعة جميع المباريات على شاشتها، ولذلك ستذيع ماتش نيجيريا وكوت ديفوار على beIN AFCON 1 والتي سنعرض أحدث تردد لها إليكم.