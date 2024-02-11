مصر تقود مفاوضات شاقة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الصهيونى

غداً قمة مهمة بحضور مدير المخابرات الأمريكية لإنقاذ اتفاق وقف الحرب

تسابق القاهرة الزمن باجتماعات مكثفة على مدار الساعة لإنقاذ اتفاق وقف الحرب الصهيونية على قطاع غزة وإتمام صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال فيما غادر وفد حركة حماس القاهرة فى وقت سابق بعد مفاوضات إيجابية انتظاراً للرد الإسرائيلى.

أكدت صحيفة «هآرتس» العبرية نقلاً عن مصدر سياسى إسرائيلى عن استمرار مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مستمرة رغم إعلان إسرائيل رفضها مطالب حماس، ويصل وفد إسرائيل الأمنى بقيادة رئيس الموساد «دافيد برنياع» ورئيس الشاباك «رونين بار» خلال ساعات إلى القاهرة للمشاركة مع المسئولين بمصر فى قمة تفاوضية جديدة غد الثلاثاء بحضور رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، ورئيس الوزراء القطرى محمد بن عبدالرحمن آل ثانى.

وطالبت إسرائيل الوسطاء بالضغط على حماس من أجل تخفيض سقف طلباتها والالتزام بما صدر عن قمة باريس قبل أسبوعين وحماس تطالب برد مكتوب من إسرائيل على موقفها من اتفاق الإطار.

وكشفت القناة 14 العبرية أنباء عن أن إسرائيل تدرس الإفراج عن أسرى فلسطينيين من ذوى الأحكام العالية. واشارت إلى ان إسرائيل تستعد لإرسال وفد إلى القاهرة من أجل استئناف المفاوضات مع حماس حول صفقة تبادل أسرى.

ونقل مراسل القناة للشئون السياسية «تامير مورج» أن إسرائيل مستعدة لأن تدرس المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، والإفراج عن أسرى فلسطينيين وصفهم بأن أيديهم ملطخة بالدماء، واعتبرت القناة العبرية هذه الأنباء خضوعاً للضغوطات الأمريكية، وأعلنت ان الوفد الإسرائيلى لاجتماعات القاهرة سيضم رئيس جهاز الشاباك ورئيس جهاز الموساد والجنرال احتياط نتسان ألون، الذى سيناقش الإفراج عن آلاف الأسرى الفلسطينيين مقابل الأسرى الإسرائيليين.

وأوضحت ان القرار الذى اتخذ فى الكابنيت كان عدم مقاطعة المفاوضات مع حماس على الرغم من مطالبها غير المقبولة، وتأخير إرسال الوفد من باب إرسال رسائل أن إسرائيل غير متعجلة، وإن مطالب الحركة غير مقبولة.

وقالت القناة ان الخطوط الحمراء إسرائيلياً هى عدم الوقف الشامل لإطلاق النار، وعدم الانسحاب من غزة، ولا هدنة لأربعة شهور ونصف، ولكن يمكن الموافقة على وقف إطلاق نار لمدة 45 يوماً فى المرحلة الأولى، والإفراج عن 35 أسيراً إسرائيلياً منهم أطفال ونساء وكبار فى السن وجرحى، مع الاستعداد للإفراج عن أسرى من ذوى الأحكام العالية مع المرحلة الأخيرة التى تشمل الإفراج عن كل الأسرى الإسرائيليين، ولكن ليس بالأعداد التى تريدها حماس.

وتظاهر آلاف الإسرائيليين فى ساحة «الحامة» بتل أبيب، للمطالبة بإقالة الحكومة اليمينية المتطرفة، برئاسة بنيامين نتنياهو، وإجراء انتخابات مبكرة للكنيست فى أسرع وقت، وإتمام صفقة لتبادل المحتجزين فى قطاع غزة، ووقف إطلاق النار فى القطاع.