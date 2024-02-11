الأحد 11 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

إصابة 9 أشخاص في حادثي تصادم وانقلاب سيارات بالمنيا

مديرية أمن المنيا
مديرية أمن المنيا

أصيب 3 أشخاص إثر تعرضهم لحادث تصادم بين وتوكتوك وسيارة ملاكي بالمنيا ، اليوم الأحد ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان اللواء مدير أمن المنيا ، قد تلقي إخطارا من اللواء هشام رشاد حكمدار المديرية ، يفيد بتصادم "توكتوك" وسيارة ملاكي، بالطريق المؤدي إلى محور ابوشناف بالمنيا، وعلي الفور إنتقلت سيارات الإسعاف وقوة من المباحث ورجال الحماية المدنية إلى موقع الحادث ، وتبين من المعاينة المبدئية إصابة كل من ، محمد .ج . ت 18 عاما ، ومحمود . ع. ف 18 عاما، و احمد. ه. ف 17 عاما ، بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات ، واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

 

وتحرر عن الحادث المحضر اللازم ، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع أثار الحادث ، وتسيير الحركة المرورية  أمام السيارات، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام.

 

وفي سياق متصل ، أصيب 6 أشخاص أخرين ، إثر إنقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا ، بالقرب مدخل مدينة ملوي جنوب محافظة المنيا ، وتحرر محضر بالواقعة ، واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ، وتم إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات.

 

وكانت الأجهزة الأمنية ، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة ، يتضمن إنقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا ، بالقرب مدخل مدينة ملوي، وعلي الفور إنتقلت سيارات الإسعاف وقوة من المباحث إلى موقع الحادث ، وتبين إصابة 6 أشخاص بإصابات متنوعة  جراء الحادث ، وتم اخطار إدارة المرور لرفع الأثار وتسيير الحركه بالطريق الصحراوي، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم .

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