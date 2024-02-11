القبض على لصوص أبواب المقابر بالغربية

تداول تعليق عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" الإدعاء بقيام مجهولين بسرقة أبواب وأغطية حديدية تخص مقابر كائنة بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة بالغربية .

بالفحص أمكن تحديد مرتكبا الواقعة (عاطلين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة القسم) .. وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب عدد (4) وقائع سرقات مماثلة بدائرة القسم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ومن جهة أخرى أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة في وزارة الداخلية قيام (شخصين) بإنشاء محطات بث تلفزيونى ببعض المناطق بنطاق محافظة القاهرة.

وجاء ذلك لبث القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة نظير مبالغ مالية دون تصريح من الجهات المختصة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم إستهدافهما وضبطهما على النحو التالى:

ضبط (مالك شبكة بث تلفزيونى لاسلكية "بدون ترخيص"، ومحل لبيع أجهزة "الريسيفر" بدائرة قسم شرطة المرج)، وبالتفتيش فى حضوره عُثر على (وحدة معالجة مركزية - 54 جهاز ريسيفر كجهاز لإستقبال القنوات الفضائية المشفرة - 3 محطات لتقوية إشارة البث اللاسلكى - عدد من الأجهزة والأدوات والمستلزمات المستخدمة فى إستقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة بثها بصورة لاسلكية).

ضبط (مالك شبكتين "سلكية ولاسلكية" لبث القنوات المشفرة "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة المعصرة)، وبالتفتيش فى حضوره تم العثور على (41 قطعة لمكونات الشبكتين "أجهزة ومعدات ومستلزمات لإستقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة بثها " – 3 محطات تقوية إشارة البث اللاسلكى لتوسيع دائرة البث للشبكة - وحدة معالجة مركزية - هاتف محمول يستخدم فى إدارة الشبكة) وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب المخالفات سالفة الذكر بقصد تحقيق أرباح مادية.. وبتطوير مناقشتهما أقرا بحصولهما على أجهزة ومعدات البث المضبوطة من (شخصين - بمحافظة الغربية "سبق ضبطهما").