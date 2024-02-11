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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مانشستر يونايتد يتقدم على أستون فيلا في الشوط الأول

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

نجح مانشستر يونايتد في التقدم على نظيره أستون فيلا بهدف نظيف، في المباراة التي يشهدها ملعب "فيلا بارك"، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

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جاء هدف مانشستر يونايتد من خلال اللاعب راسموس هويلوند في الدقيقة 17، بينما شهدت الخمس وأربعون دقيقة الأولى سيطرة كبيرة من لاعبي أستون فيلا، حيث أضاعوا عدد من الفرص الخطيرة.

بينما تصدى حارس مانشستر يونايتد أندريه أونانا، للعديد من الفرص المؤكدة للتهديف من قبل لاعبي أستون فيلا.

 وكان أستون فيلا قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

الدفاع: ماتي كاش- دييجو كارلوس- كليمونت لونجليه- أليكس مورينو

الوسط: بوباكار كامارا- جاكوب رامزي- دوجلاس لويز

الهجوم: ليون بايلي- أولي واتكينز- جون مكجين

وكان مانشستر يونايتد قد دخل المباراة وهو يحتل المركز السادس بترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 38 نقطة، بينما جاء أستون فيلا في المركز الخامس برصيد 46 نقطة.

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