تكليف المهندس أحمد علي مساعدا لنائب رئيس المجتمعات العمرانية لقطاع الشؤون العقارية
أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بتولي المهندس أحمد على محمد حسن، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، القيام بأعمال وظيفة مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية.
كان قد أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بحركة تكليفات جديدة بأجهزة ٣ مدن جديدة شملت: العبور الجديدة، وبني سويف الجديدة، والنوبارية الجديدة.
ونص القرار على تكليف المهندس محمد عصام الدين محمد، رئـيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، بالعمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، والمهندس أحمد إسماعيل محمد على، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، بالعمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، والمهندس أحمد عبدالجابر عبداللاه، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة، بالعمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة.
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