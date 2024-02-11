الحبل السري يربطهما.. تفاصيل العثور على جثتي سيدة وجنينها بالقاهرة

تباشر النيابة العامة في القاهرة، اليوم الأحد، التحقيق في واقعة العثور على سيدة أجنبية داخل شقتها متوفية وبجوارها جنين 6 أشهر والحبل السري مربوط بينهما.

و كشفت تحقيقات النيابة العامة في القاهرة، أن السيدة بالغة من العمر 35 عاما ربة منزل، وتوفيت أثناء الوضع بمفردها داخل الشقة حيث تم العثور عليها في صالة الشقة وبجوارها جنين 6 أشهر والحبل السري مربوط.

واستمعت النيابة لأقوال زوج السيدة المتوفية، والذى أكد أن زوجته لها تاريخ مرضي وسبق أن أجهضت من قبل، حيث تبين وفاتها أثناء الوضع بمفردها بعدما تم العثور على جنين بجوارها.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من موظف بمطعم أفاد فيه العثور على زوجته متوفية داخل شقتهما بمدينة بدر، وعلى الفور إنتقلت أجهزة أمن القاهرة إلى موقع البلاغ.

بالانتقال والفحص، تبين من المعاينة والتحريات العثور على سيدة متوفية بجوارها جنين 6 اشهر والحبل السري مربوط بينهما، وبسؤال زوجها قرر بسابقة إجهاض نفسها وأنها وضعت جنينها بمفردها ولم يتهم أحد بالواقعة.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية في القاهرة أن السيدة بالغة من العمر 35 عاما وتحمل جنسية أجنبية وأنها سبق لها إجهاض نفسها وأنها وضعت جنينها المعثور عليه بجوارها بمفردها، حيث تم نقل جثمان السيدة وجنينها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة التي باشرت التحقيقات في الواقعة.

وانتدبت النيابة العامة في القاهرة الطب الشرعي لإجراء الكشف الظاهري وتشريح السيدة المعثور عليها لكشف أسباب وملابسات الواقعة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وصرحت بدفن الجثمان عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص بها وكذا توقيع الكشف الطبي على جثة الجثنين المعثور عليها.