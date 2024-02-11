تسليم الكتب الدراسية للفصل الدراسي الثاني خلال الأسبوع الجاري

وجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بسرعة تسليم الكتب الدراسية للفصل الدراسي الثاني لطلاب المدارس خلال الأسبوع الجاري.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التربية والتعليم واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأحد، مع قيادات التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وقال وزير التربية والتعليم إن الوزارة تحرص على توفير جميع مصادر التعلم التى تساعد طلاب المدارس في كفاءة عملية التعليم والتعلم بالإضافة إلى الكتب الدراسية.

مواد تعليمية لشرح الكتب الدراسية

ولفت وزير التربية والتعليم إلى تقديم حزمة مميزة من المواد التعليمية تقدم شرحًا متميزًا للمناهج الموجودة في الكتب الدراسية، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة أعلنت إتاحة المواد التعليمية والتدريبية للصفوف الدراسية من الرابع الابتدائي إلى الثالث الثانوي على موقعها الإلكتروني مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن المواد التعليمية والتدريبية تتضمن المفاهيم الرئيسية بشكل مبسط يسهم في تأصيل الفهم العميق وتدريب الطلاب على مفردات ونوعيات الأسئلة.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن الوزارة حرصت على تدريب طلاب المدارس على حل الاختبارات من خلال توفير عدد كبير من الأسئلة في نهاية كل وحدة دراسية من وحدات المنهج في الكتب المدرسية.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن هذه الأسئلة تتنوع لقياس نواتج التعلم المستهدفة بكافة مستوياتها المعرفية من تذكر وفهم بسيط إلى الفهم العميق.

وأشاد وزير التربية والتعليم جهود العاملين بالإدارة المركزية لتطوير المناهج ومديري عموم الإدارات لتنمية المواد الدراسية، فى إعداد هذه المواد والتدريبات الإلكترونية؛ لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.

وأكد وزير التربية والتعليم التشديد على الإجراءات التي تحافظ على انضباط سير العملية التعليمية في المدارس خلال الفصل الدراسي الثاني.

وشدد وزير التربية والتعليم بالعمل على جذب الطلاب إلى المدارس في إطار الإجراءات المختلفة التي اتخذتها الوزارة، فضلًا عن أهمية انتظام المعلمين في الحضور.

ونبه وزير التربية والتعليم القائمين على المتابعة بالوزارة والمديريات بمتابعة المدارس خلال اليوم الدراسي لضمان ضبط العملية التعليمية داخل المدارس.

وذكر وزير التربية والتعليم أنه سيقوم بجولات مفاجئة خلال الفترة المقبلة لمختلف المحافظات لمتابعة انتظام سير للدراسة.