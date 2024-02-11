وزير التربية والتعليم: نشاهد باكورة التغيير في إدارة المدارس

وصف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مبادرة "ألف مدير مدرسة" من المعلمين الشباب بأنها باكورة التغيير المنشود في إدارة المدارس والارتقاء بأدائها.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التربية والتعليم واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأحد، مع قيادات التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

ووجه وزير التربية والتعليم مديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة بتقديم جميع سبل الدعم لمديري المدارس الجدد في إطار المبادرة الرئاسية "ألف مدير مدرسة".

وأوضح وزير التربية والتعليم نقل الخبرات إلى مدير المدارس الجدد، ومتابعتهم وتحقيق الاستفادة القصوى من قدراتهم وأفكارهم في إحداث التطوير بالمدارس.

وزير التربية والتعليم يطمئن على تسكين المعلمين الجدد

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه أصبح هناك آلية لانتقاء المعلمين والتي اعتمدت على اختيار الأكفأ للعمل في المدارس بما يتوافق مع نظام التعليم الجديد.

واطمأن وزير التربية والتعليم على تسكين المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم.. السنة الأولى" في المدارس بمحافظة القليوبية.

وتابع وزير التربية والتعليم أن الإعلان عن مسابقة 30 ألف معلم تم على مستوى كل مديرية، على أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة وفق احتياجها، وتعيينهم يمر بمراحل عديدة لضمان امتلاكهم للمهارات اللازمة للنجاح في دورهم المنوط بهم سواء التربوية أو التكنولوجية أو الثقافية وبما يضمن تحقيق النزاهة والشفافية والعدالة في الاختيار ووفقا لاحتياجات كل محافظة.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن ذلك بدءًا من اجتياز المتقدم لاختبارات التنظيم والإدارة في خمس مكونات وهي التخصص، والتربوي، والـICT والثقافة العامة، واللغة، ومرورًا بدورة التأهيل التربوى والحقيبة التدريبية الذهنية والبدنية بهدف تأهيلهم لمرحلة اجتياز التدريبات النهائية التي تعقدها جهة معنية تمهيدًا لتعيينهم في مختلف محافظات الجمهورية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على النهوض بالمستوى التعليمى للطلاب وبالمنظومة التعليمية للدولة، مشددًا على أهمية إتمام المتدرب البرنامج التدريبى واجتياز التدريبات المكملة التي تعقدها الجهة المعنية في تاريخ لاحق لتدريبه.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه بالنسبة للقنوات التعليمية، فقد تم الاستعانة بأفضل المدرسين على مستوى الجمهورية في قنوات مدرستنا ١ و ٢ و ٣ ، والتي يتم الاستفادة منها في حصص المشاهدة، مشددًا على الإعلان عن جداولها داخل المدرسة لتعظيم استفادة الطلاب منها.

