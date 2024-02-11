وزير التربية والتعليم يتفقد مدارس القليوبية (صور)

تفقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، عددا من المدارس بالمحافظة؛ لمتابعة انتظام الفصل الدراسى الثانى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.



ورافق وزير التربية والتعليم والمحافظ أثناء زيارتهما، اللواء يسري سالم مساعد وزير التربية والتعليم لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وخالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، وسماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.





واستهل وزير التربية والتعليم والمحافظ جولتهما بزيارة مدرسة النور للمكفوفين، والتى تتضمن جميع المراحل التعليمية (رياض الأطفال، والابتدائي والإعدادي والثانوي)، ويبلغ عدد فصول المدرسة ١٤ فصلا، وعدد الطلاب بها ٨٨ طالبا وطالبة.



وتفقد الوزير والمحافظ عددا من فصول المدرسة أثناء شرح الدروس بطريقة "برايل"، وتحدث الوزير مع الطلاب حول استفادتهم من المناهج الدراسية، مؤكدا أن هناك مراكز لأوائل الطلاب المكفوفين فى الثانوية العامة، متمنيا لهم النجاح والتوفيق.

وزير التربية والتعليم يتفقد المدرسة اليابانية

وتوجه وزير التربية والتعليم والمحافظ، عقب ذلك، لزيارة المدرسة اليابانية المصرية ببنها، حيث يبلغ عدد الطلاب بها ٣٠٧ طلاب وطالبات، بإجمالى ١٠ فصول، وتضم مرحلة رياض الأطفال، والصفوف الأول والثانى والثالث الابتدائى.



وتفقد وزير التربية والتعليم والمحافظ عددا من قاعات رياض الأطفال، كما قدم عدد من الطلاب فقرات فنية ترحيبا بزيارة الوزير والمحافظ.





كما تفقد وزير التربية والتعليم والمحافظ حصة النشاط الزراعى فى فناء المدرسة، وأجرى الوزير حوارا مع الطلاب حول كيفية استفادتهم من الأنشطة، حيث أكد الطلاب استفادتهم من هذه الحصص سواء أنشطة الزراعة والتى يتم خلالها متابعة مراحل نمو النباتات، وتدوين جميع التغيرات التى تطرأ عليها، أو أنشطة التوكاتسو التى يشعرون بالسعادة فى تنفيذها.



وأكد وزير التربية والتعليم أن هذه النوعية من المدارس تقدم تعليما متميزا بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي، بالإضافة إلى تطوير المهارات الحياتية.





كما تفقد الوزير والمحافظ مدرسة الشهيد مدحت طلعت الرسمية للغات، والتى تتكون من ١١ فصلا.



وتفقد الوزير والمحافظ عددا من فصول المدرسة، ومعمل العلوم، كما تفقدا أحد فصول الصف الرابع الابتدائى أثناء حصة المشاهدة لمادة اللغة العربية، وتحدث مع الطلاب حول مدى استفادتهم من هذه الحصة، حيث أكد الطلاب على أنها تعمل على استيعابهم وفهم شرح المادة.





وفى ختام جولتهما، قام الوزير والمحافظ بوضع حجر الأساس لمدرسة كفر مويس الابتدائية المشتركة (إحلال جزئى) والتي تمتد على مساحة 950 مترا، ووفقا لمخطط المدرسة يبلغ عدد الأدوار في المدرسة أرضى و 2 أدوار، بإجمالي عدد فصول 12 فصلًا، وقد وجه الوزير بإنشاء 6 فصول إضافية بالمدرسة لاستيعاب الكثافة الطلابية بالقرية.