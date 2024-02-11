100 شاب وفتاة في معسكر فنون تنموية تحت رعاية الشباب والرياضة بالتعاون مع اليونيسيف

الشباب والرياضة تطلق المعسكر الأول لبرنامج "فنون تنموية" بمدينة دمياط الجديدة بشراكة مع منظمة اليونيسف.

أطلقت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة – يونيسيف فعاليات النسخة الاولي من معسكر فنون تنموية ARTS4SDGs بمركز الابتكار والتعلم الشبابي بمدينة دمياط الجديدة والذي يتم تنفيذه من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية ، والذي من

المقرر له أن يستمر حتى 13 فبراير، وذلك بمشاركة 100 شاب وفتاة تم اختيارهم من خلال ورش اليوم الواحد لبرنامج فنون تنموية بالمحافظات المختلفة.

يهدف البرنامج، إلى استثمار ممارسة الفن بين الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر مناقشة تلك القضايا بشكل إبداعي وملهم، حيث يكون للفن أهداف تنموية نبيلة يجب رعايتها وتعزيزها، وتسعى المبادرة إلى تحقيق عدة أهداف من بينها ضمان حماية وعدالة اجتماعية للجميع، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والخضراء، وتشجيع الفتيات على تقلد المناصب وسماع أصواتهن، والقضاء على التمييز ضد المرأة، وتعزيز الممارسات التي تحد من الفقر بين الأجيال.

ويتضمن المعسكر أربعة ورش عمل وهم (المسرح – الكورال – الكاريكاتير – الجرافيتي) وتناقش الورش عبر ممارسة الفن الموضوعات المتعلقة بالتغير المناخي، حيث تتناول كل ورشة موضوعاً متعلقاً بأثار التغير المناخي علي حياة البشر وكوكب الأرض.

يذكر أن البرنامج تم اطلاقه سبتمبر الماضي في اطار الاحتفال باليوم العالمي للتنمية المستدامة، و قد تم تنفيذ 44 ورشة فنون تنموية بـ 14 محافظة علي مستوي الجمهورية، شارك فيها 1500 شاب وفتاة تم اختيار 100 منهم للانضمام الي المعسكر التدريبي الذي ينعقد بمدينة دمياط الجديدة في الفترة من 9 وحتي 13 نوفمبر 2024.



