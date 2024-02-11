صندوق تحيا مصر يطلق قوافل "أبواب الخير" لرعاية 5 ملايين مواطن بمحافظات الجمهورية

أطلق صندوق تحيا مصر صباح اليوم، الأحد، قوافل مبادرة أبواب الخير لتوفير المواد الغذائية الجافة لنحو 5 ملايين مواطن من الأسر الأولى بالرعاية استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المعظم، جاء ذلك بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والسيد تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، والدكتورة سحر نصر، مستشار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر-المدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات، والدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، واللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، والدكتور مصطفى إسماعيل، الأمين العام للجمعية الشرعية، والدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، ونخبة من قيادات البنوك ورجال الأعمال والشخصيات العامة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكثيف أنشطة الصندوق للحماية الاجتماعية لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية والوصول إليهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية، بمختلف أنحاء جمهورية مصر العربية .



من جانبه، قال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن مبادرة أبواب الخير تجسد استراتيجية الصندوق في تعزيز دور المسؤولية المجتمعية، وحشد جهود مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال وأصحاب الأيادي البيضاء، لرعاية الأسر الأولى بالرعاية في المناطق الأكثر احتياجًا، وتعكس أيضًا روح التكاتف وقيم الخير والعطاء بين المواطنين وتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المجتمع.

وأكد عبد الفتاح، أنه سيتم إطلاق قوافل مبادرة أبواب الخير تباعًا إلى كافة محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن أولى قوافل المبادرة انطلقت اليوم إلى محافظات القاهرة والجيزة وقنا والأقصر وأسوان.

وأضاف المدير التنفيذي للصندوق، إن مبادرة أبواب الخير تستهدف توفير نحو مليون كرتونة بما يعادل اثنا عشرَ ألْفًا وثلاثمائة طن تقْريبًا من المواد الغذائية الجافة، لتحصل كل أسرة على كرتونة قوامها 12 كيلو وتحتوي على 5 كيلو أرز، و 3 كيلو مكرونة، و 2 كيلو سكر، وعبوة زيت، وعبوة شاي، ونصف كيلو فول تدميس، وكيلو بلح، بالإضافة إلى البروتين من الدواجن واللحوم، لتصل إلى الأسر الأولى بالرعاية اعتمادا على قواعد بيانات الأسر المستهدفة لدى الصندوق، كما أن الصندوق بصدد تنفيذ حزمه برامج إضافية للحماية الاجتماعية للأسر الاولى بالرعاية حيث من المستهدف إطلاق حملة للإفطار 3 مليون صائم خلال شهر رمضان أيضا تجهيز 1000 فتاة من اليتيمات بكافة مستلزمات الزواج خلال شهر رمضان الكريم، كما يستهدف أيضا توزيع مليون قطعة ملابس على طلاب الجامعات وايضاً الأسر الأولى بالرعاية استعدادًا لعيد الفطر المبارك، وكان من المقرر تنظيم احتفالية كبرى لإطلاق مبادرة أبواب الخير لرعاية 5 ملايين مواطن بالمحافظات المختلفة، إلا أنه تم إلغاء الاحتفالية الكبرى والاكتفاء بالمؤتمر الصحفى اليوم لتوفير نفقات الاحتفالية للأسر الأولى بالرعاية.

وجاءت المبادرة بالتعاون بين صندوق تحيا مصر ووزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من قطاعات التنمية المستدامة بالبنوك والشركات، وأكثر من 100مؤسسة من المؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسهم وبيت الزكاة والصدقات المصري، حياة كريمة، الأورمان، مصر الخير، الجمعية الشرعية، أشرقت الخيرية، تحسين أوضاع المرأة، صلاح الدين، البر والتقوى، شباب النيل، خير دمياط وعدد من الجمعيات القاعدية بالمحافظات.

وأشار عبد الفتاح، إلى أن دور الصندوق شهد نقلة نوعية في إنجازاته خلال العشر سنوات الماضية، من خلال خبرات متراكمة اكتسبها من تنفيذ العديد من المبادرات في مختلف المجالات، ليصبح مصدر إلهام للعديد من المهتمين بشأن الإنسانية والعمل الخيري.

الجدير بالذكر، أن مبادرة أبواب الخير لها عظيم الأثر لأنها تلمس حياة المواطن بشكل مباشرخلال شهر رمضان الكريم، حيث توفر المواد الغذائية الجافة، وتوفر الملايين من وجبات الإفطار والسحور للصائمين من خلال توزيع الوجبات الساخنة من الدواجن والأسماك واللحوم، وتأتي المبادرة ضمن اهتمام الصندوق بتكثيف أنشطة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية وتوفير الغذاء والكساء والأغطية، فضلًا عن تجهيز العرائس بكل مستلزمات الزواج، واللاتي لديهن مشكلة في إنهاء إجراءات الزواج بسبب ضيق الحال وعدم قدرة الأسرة على توفير مستلزمات الجهاز للفتاة.