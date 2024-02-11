صندوق تحيا مصر يكشف تفاصيل مبادرة "أبواب الخير" (فيديو)

كشف هشام خليفة، مدير المشروعات بصندوق تحيا مصر، تفاصيل إطلاق الصندوق لمبادرة "أبواب الخير" للعام الرابع على التوالي لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا في جميع أنحاء مصر.

وأوضح خلال لقاء تلفزيوني مع برنامج "صباح الورد" المذاع على قناة “TeN”، اليوم الأحد، أن المبادرة تهدف إلى توفير الدعم الغذائي للأسر المستحقة في مختلف المحافظات.

وأشار إلى أن هناك قوافل خاصة بتوصيل الدعم في صورة مواد غذائية تصل إلى 12 كيلو من الأغذية الجافة للأسرة الواحدة استعدادًا لاستقبال شهر رمضان.

صندوق تحيا مصر: نوصل المساعدات لمستحقيها مباشرة

وأضاف أن مبادرة "أبواب الخير" قد حققت نجاحًا كبيرًا خلال الأعوام الماضية، حيث تم تقديم المساعدات لملايين الأسر في مختلف أنحاء مصر.

وأشار إلى أن الصندوق يعتمد على آليات دقيقة لتحديد الأسر المستحقة للمساعدات، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، مؤكدًا على حرص الصندوق على إيصال المساعدات لمستحقيها بشكل مباشر.